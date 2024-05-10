"Укрпочта" продает на аукционе неврученные посылки

АО "Укрпочта" продала на аукционе Prozorro невостребованные отправления. Речь идет о посылках, которые ждали клиентов на складах более шести месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"Случается, когда клиенты не забирают свои посылки две недели, и мы вынуждены отправить их на склад. А еще случается, что посылки целых полгода вылеживаются на складе и о них никто не вспоминает", – рассказали в компании.

Там обратили внимание, что такие посылки не выбрасывают и не уничтожают, а продают на Prozorro.Sale.

"Все законно, прозрачно и компенсирует наши расходы по логистике и хранению", - подчеркнули в "Укрпочте".

В компании отметили, что первой это начала не "Укрпочта", а другие мировые логистические компании.

"Однако мы попробовали и получилось хорошо - на аукционе получили в 25 раз дороже, чем ожидали", - сообщили в "Укрпочте" и призвали украинцев не оставлять свои посылки без присмотра.

"Укрпочта" продала на аукционе подержанные авто

Распродажа подержанных автомобилей АО "Укрпочта" вызвала большой интерес в обществе. 30 апреля состоялось 7 аукционов в системе Prozorro. Продажи” на сумму 3281070 гривен, при стартовой цене 2049027. Рост цены на аукционе составил 60%.

После этого "Укрпочта" столкнулась с валом критики в соцсетях.

"Кем нас только не называли в комментариях. Более того, мы это предполагали, потому что это же очень просто прийти и написать "лучше бы вы, передали эти машины ВСУ". Объясняю - мы компания, у которой акционер – государство, и просто так передавать ничего не можем", – заметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он добавил, что "Укрпочта" выставит еще 500 автомобилей на аукцион и планирует распродать старые компьютеры.

"$175 миллионов дотаций получила Почта Польши от ЕС на 2024 год. Укрпочта готовится к сложной зиме, покупает дрова, печи, мобильные АЗС, чтобы обеспечить работу там, где кроме нас никого нет и никого не будет. На это мы не получаем помощь от государства и, напротив, будем пытаться платить больше налогов", - подытожил Смелянский.