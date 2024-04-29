В "Укрпочте" тестируют новое транспортное средство для почтальонов: как выглядит

Украинские разработчики создали прототип нового транспортного средства для почтальонов "Укрпочты".

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он объяснил, что с ростом электронной коммерции и развитием доставки лекарственных средств у почтальонов становится меньше газет и писем, однако больше посылок. Поэтому велосипед уже становится не таким актуальным.

"Вместе с украинским производителем (ветеранский бизнес) разработали пилотную модель для почтальонов, которую тоже начинаем тестировать. Все тестирую лично", - написал Смелянский в telegram -канале.

Также он добавил, что все закупки будут проходить в Prozorro.

Что еще разработали для "Укрпочты"

Смилянский сообщил, что украинские производители также разработали прототип мобильного вагончика, который сможет заменить полноценное отделение "Укрпочты" в случае уничтожения последнего.

"Хочу поблагодарить наших украинских производителей, которые создали такой замечательный прототип для пилотного проекта, который уже в последующие недели отправится в боевой регион на тест", - сообщил гендиректор "Укрпочты".

По словам Смилянского, за прошедшие 2 недели "Укрпочта" потеряла от обстрелов несколько отделений, в том числе на Харьковщине.

"Мы уже понимаем, что враг продолжит пытаться уничтожать инфраструктуру, но "Укрпочта" должна продолжать работу и более того делать это так, чтобы сохранять жизнь и работников, и клиентов", - пояснил он.

Так что такие мобильные инклюзивные вагончики можно разместить в безопасном городе, к тому же они могут за 1 день заменить поврежденное отделение.

Напомним, в ночь на 7 апреля в поселке Боровая Изюмского района в результате обстрела было частично разрушено двухэтажное здание "Укрпочты" .

Добавим, что "Укрпочта" получила лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях. Запуск проекта "Укрпочта-Лекарства" на деоккупированных и прифронтовых территориях состоялся 1 февраля.

С 1 марта проект "Укрпочта. Аптека" охватывает не только Донетчину, но и всю Сумщину, Запорожье, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую.