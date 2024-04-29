"Укрпочта" увеличила доход на 1,3 млрд грн в 2023 году

Национальный почтовый оператор Украины отчитался об увеличении чистого дохода на 1,3 млрд грн в 2023 году. За прошлый год АО "Укрпочта" получило 11,6 млрд грн дохода, что на более чем 12% больше результатов 2022 года (10,3 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной независимым международным аудитором, доход от услуг национальной почты вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 6,5 млрд грн.

В частности, за доставку посылок и мелких пакетов – на 34%, услуг международного почтового обмена – на 61%.

"Среди значительных факторов, оказавших негативное влияние на финансовые показатели компании, можно выделить задержки в согласовании регулируемых тарифов и выполнение безвозмездных обязательств для поддержки государственных социальных инициатив", - подчеркивают в компании.

Там добавляют, что, несмотря на военную агрессию, разрушения, перебои с электричеством, сложные экономические условия в 2023 году компания не только обеспечила бесперебойную операционную деятельность, но и увеличила объемы предоставления ключевых услуг и, соответственно, улучшила финансовый результат, подготовилась к будущим вызовам военного времени.

Кроме того, по сравнению с 2022 годом чистый убыток компании сократился почти на 37% и составляет 796 млн грн.

Также в 2023 году Укрпочта продолжила реализацию стратегических инвестиционных проектов, таких как обновление логистической инфраструктуры, автоматизация сети и усиление ее устойчивости к энергетическим и коммуникационным перебоям, модернизация автопарка и замена критических ИТ систем.

"Несмотря на вызовы "Укрпочта" увеличила чистый доход, улучшила основные операционные показатели, выполнила все финансовые обязательства и заплатила почти 3 млрд грн налогов в бюджет Украины . Более того, мы не остановились в развитии и продолжили выполнение ключевых инвестиционных программ, улучшаем качество услуг и сервисов, условия труда для сотрудников и реализуем многочисленные социальные инициативы по поддержке государства”, - прокомментировал генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"Укрпочта" планирует увеличить вдвое объемы доставки посылок

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должна вырасти на 50%.

Также "Укрпочта" планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.

Кроме того, в планах компании – расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.

"Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим", - заметил Смелянский.

Также "Укрпочта" объявила о планах по открытию грузовых отделений по всей Украине. Уже в 2024 году в областных центрах заработает 41 отделение. А первое уже открылось в Харькове.