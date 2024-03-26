Теперь украинские предприниматели смогут бесплатно оформлять посылки за границу "Укрпочтой"

После того, как Кабинет министров обновит постановления по увеличению порога стоимости пересылаемых ФЛП и юрлицами за пределы Украины товаров до 1000 евро, предприниматели получат возможность оформлять такие посылки на сайте "Укрпочты" бесплатно.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Он напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла во втором чтении закон №9456, где урегулировала вопрос поднятия порога стоимости пересылаемых ФЛП товаров и предприятиями за пределы Украины.

"Мы, конечно, приобщились своими скромными усилиями к этому закону и совместно с депутатами сделали хорошую новость для малых производителей, торгующих за границу через собственный сайт или маркетплейс типа Etsy, Amazon, eBay или Shopify", - рассказал Смилянский.

Он пояснил, что как только Кабмин обновит постановления (2-3 месяца), все юридические лица смогут официально оформить посылки за 1-2 минуты на сайте "Укрпочты".

"Без каких-либо лишних формальностей, самостоятельно, без брокера и абсолютно бесплатно. А еще – отправить свой товар через "Укрпочту" в любое из 660 000 отделений в 192 странах по всему миру", - говорится в сообщении.

Ранее, по его словам, процесс для ФЛПов и юрлиц происходил следующим образом: если стоимость товара + доставка вместе составляли более 150 евро, то начинались сложные бюрократические действия – оформление было возможно только через подачу грузовой таможенной декларации, в отдельной таможенной системе, в которую без брокера – ни доступа, ни понимания, как это сделать правильно. Оформление одной такой декларации в среднем стоило 1 500 - 2 500 гривен.

"И сколько потенциальных международных предпринимателей мы теряли только на этом?" – отмечает Смелянский.

Он объяснил, что единственный путь, как это можно было предотвратить - отправка отдельных посылок, что, конечно, не придавало счастья ни продавцам, ни получателям.

"Хотя мы и другие отправители зарабатывали на количестве, однако это снижало привлекательность украинских производителей в ценовой категории на международных площадках", - отметил он.

Вместе с тем, как объяснил гендиректор "Укрпочты", даже если компания немного потеряет в краткосрочной перспективе, ее клиенты будут счастливы, а значит, со временем их будет еще больше.

Напомним, как писало Delo.ua в статье "Как отправить посылку за границу для гражданина или ФЛП, условия, требования и тарифы", большинство стран мира установили специальные таможенные условия для пересылки товаров в международных почтовых посылках. Отправки со стоимостью ниже установленного лимита перемещаются по почте без таможенных пошлин и НДС. К примеру, в Украине беспошлинный лимит составлял €150 (теперь будет €1000), в США - $800, в Австралии - около $760, в Израиле - $75, в Японии - около $90, в Грузии - $125.

Фото: ua.depositphotos.com