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Теперь украинские предприниматели смогут бесплатно оформлять посылки за границу "Укрпочтой"
После того, как Кабинет министров обновит постановления по увеличению порога стоимости пересылаемых ФЛП и юрлицами за пределы Украины товаров до 1000 евро, предприниматели получат возможность оформлять такие посылки на сайте "Укрпочты" бесплатно.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.
Он напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла во втором чтении закон №9456, где урегулировала вопрос поднятия порога стоимости пересылаемых ФЛП товаров и предприятиями за пределы Украины.
"Мы, конечно, приобщились своими скромными усилиями к этому закону и совместно с депутатами сделали хорошую новость для малых производителей, торгующих за границу через собственный сайт или маркетплейс типа Etsy, Amazon, eBay или Shopify", - рассказал Смилянский.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он пояснил, что как только Кабмин обновит постановления (2-3 месяца), все юридические лица смогут официально оформить посылки за 1-2 минуты на сайте "Укрпочты".
"Без каких-либо лишних формальностей, самостоятельно, без брокера и абсолютно бесплатно. А еще – отправить свой товар через "Укрпочту" в любое из 660 000 отделений в 192 странах по всему миру", - говорится в сообщении.
Ранее, по его словам, процесс для ФЛПов и юрлиц происходил следующим образом: если стоимость товара + доставка вместе составляли более 150 евро, то начинались сложные бюрократические действия – оформление было возможно только через подачу грузовой таможенной декларации, в отдельной таможенной системе, в которую без брокера – ни доступа, ни понимания, как это сделать правильно. Оформление одной такой декларации в среднем стоило 1 500 - 2 500 гривен.
"И сколько потенциальных международных предпринимателей мы теряли только на этом?" – отмечает Смелянский.
Он объяснил, что единственный путь, как это можно было предотвратить - отправка отдельных посылок, что, конечно, не придавало счастья ни продавцам, ни получателям.
"Хотя мы и другие отправители зарабатывали на количестве, однако это снижало привлекательность украинских производителей в ценовой категории на международных площадках", - отметил он.
Вместе с тем, как объяснил гендиректор "Укрпочты", даже если компания немного потеряет в краткосрочной перспективе, ее клиенты будут счастливы, а значит, со временем их будет еще больше.
Напомним, как писало Delo.ua в статье "Как отправить посылку за границу для гражданина или ФЛП, условия, требования и тарифы", большинство стран мира установили специальные таможенные условия для пересылки товаров в международных почтовых посылках. Отправки со стоимостью ниже установленного лимита перемещаются по почте без таможенных пошлин и НДС. К примеру, в Украине беспошлинный лимит составлял €150 (теперь будет €1000), в США - $800, в Австралии - около $760, в Израиле - $75, в Японии - около $90, в Грузии - $125.
Фото: ua.depositphotos.com