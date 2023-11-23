Как отправить посылку за границу для гражданина или ФЛП, условия, требования и тарифы

Украина, несмотря на войну, все больше глобализуется, и все больше бизнесменов ищут возможность продавать свою продукцию в западные страны. Для негабаритных продуктов и маленьких партий отлично подходит формат почтовых посылок. Объясняем, как изменился рынок почтовых услуг с начала войны, как сейчас отправляются посылки, время доставки, их оформление и страховка, а также какие товары запрещено пересылать

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В Украине растут объемы международных отправлений . К примеру, "Укрпочта" не озвучивает цифры своей деятельности, но подтверждает - компания сейчас восстановила 85% своего довоенного товарооборота с заграничными странами Учитывая сокращение населения страны и размеров ее экономики, это очень существенный результат.

Отправить посылку за границу проще, чем вагон с зерном

Почтовые отправления из Украины уже максимально упрощены, поэтому с началом войны отрасль не получила значительных новых возможностей, в отличие от железнодорожных или морских экспортеров, для которых ЕС отменил пошлины и квоты. Как рассказала директор департамента международных операций "Укрпочты" Юлия Павленко, пересылать товары через почту проще, чем самостоятельно отправлять крупные партии грузов судном, автомобилем или поездом. Это возможно, поскольку ее компания входит во Всемирный почтовый Союз (ВПС), организацию с почти 150-летней историей, объединяющую 192 национальные почты стран-членов ООН в единую сеть из 670 тыс. отделений.

"Укрпочта" работает со следующими категориями отправлений: почтовым письмом, мелким пакетом весом до 2 кг, посылкой весом до 30 кг и ускоренной посылкой (EMS, до 30 кг), которые посылаются из любого населенного пункта Украины в любую точку планеты. В целом, любой товар может покинуть территорию Украины в трех таможенных режимах:

грузоперевозками cargo; как экспресс-отправка через международные экспресс-курьерские компании; как почтовая отправка через национальные почты.

С точки зрения требований таможни , почтовые отправления являются самым простым способом для гражданина или малого предприятия транспортировать товар из Украины. Преимущества следующие:

Учитывается только фактический вес посылки , а не ее объем, дающий возможность оплатить только свой товар, а не дополнительное место в транспорте;

, а не ее объем, дающий возможность оплатить только свой товар, а не дополнительное место в транспорте; Почтовый Союз в большинстве случаев предполагает бесплатный возврат товара отправителю в случае отказа заказчика забирать посылку. Экономятся его деньги и время, поскольку оформление обратной доставки не требует оформления дополнительных документов на таможне. Это предохранитель против покупателей, которые по определенным причинам не забирают посылку;



в случае отказа заказчика забирать посылку. Экономятся его деньги и время, поскольку оформление обратной доставки не требует оформления дополнительных документов на таможне. Это предохранитель против покупателей, которые по определенным причинам не забирают посылку; Большинство стран мира установили специальные таможенные условия для пересылки товаров в международных почтовых посылках. Отправки со стоимостью ниже установленного лимита перемещаются по почте без таможенных пошлин и НДС. Например, в Украине беспошлинный лимит составляет €150, в США – $800, в Австралии – около $760, в Израиле – $75, в Японии – около $90, в Грузии – $125.



Существенным исключением по льготным условиям налогообложения товаров является ЕС, уточняет Юлия Павленко – там с середины 2021 года за коммерческие посылки взимается НДС. Однако пошлиной не облагаются личные отправления в формате подарка между физлицами стоимостью до €45. Оплата этих налогов достаточно удобна и не обременяет электронную торговлю, поскольку налоговым агентом продавцов-нерезидентов ЕС может выступать торговая платформа, на которой продается товар.

"Если у вас покупают товар на условные €100 на eBay, Etsy, Amazon или другом маркетплейсе, то с карты покупателя снимается €119 с 19% -м НДС. Торговая платформа на уровне ИТ-систем распределяет эту оплату на две части, засчитывая €100 украинскому продавцу (с вычетом комиссии за продажу), а €19 НДС остаются в eBay, которые она аккумулирует и пересылает в налоговую ЕС", - уточняет представитель "Укрпочты".

Так, почтовая отправка в большинство стран является самым дешевым способом доставки с рассчитанным от веса товара тарифом, бесплатным возвратом и упрощенными таможенными процессами, резюмирует Юлия Павленко.

Как идут посылки из Украины в условиях войны?

У почтовых компаний такие же проблемы на границах и с логистикой, как и другой украинский бизнес, отмечает собеседница издания. Посылка из любого населенного пункта Украины отправляется в одно из 77 региональных депо, после чего поступает в таможенную зону в Киеве, или, в некоторых случаях, во Львове. Отправка проходит документальный и технический таможенный контроль, упаковывается в специальные мешки или контейнеры и отправляется автотранспортом в один из 12 аэропортов Европы.

Путь заграничной посылки во время войны. Источник: презентация "Укрпочты"

До начала полномасштабного вторжения посылки вылетали из Украины через аэропорт "Борисполь", где "Укрпочта" имела свой специальный терминал и могла догружать почту в самолеты, выполняющие пассажирские рейсы. Сейчас все вылеты уходят из европейских стран, среди которых наиболее активны Германия, Польша, Латвия, Великобритания и Молдова.

Из-за войны в Украине ряд национальных почт стран ЕС согласились принимать посылки из Украины на перегрузку из автомобилей в самолеты , взяв на себя ответственность по юридическим вопросам.

"Мы очень быстро с ними организовались, буквально двое суток после начала войны. Немцы, например, принимают наши посылки и консолидируют своими. Поляки в Варшаве – своими. Каждая страна ЕС, которая нас обслуживает, взяла над нами шефство и помогает отправлять наши посылки по всему миру". Юлия Павленко директор департамента международных операций "Укрпочты"

По ее словам, средние сроки доставки посылок из Украины по ЕС составляют 7-16 дней в зависимости от расстояния, а в США – 2-2,5 недели. К сожалению, проблемой ВПС является отсутствие гарантий по сроку доставки отправлений, потому что для перевозки почты задействованы пассажирские, а не отдельные самолеты. Поэтому невозможно гарантировать, что в пассажирском самолете будет достаточно места для посылок – если на конкретном рейсе будет лететь много пассажиров с тяжелыми чемоданами, квоту для посылок могут уменьшить, например, с 1000 кг до 300 кг.

Кроме того, работа почтовых служб других стран иногда "проседает" по форс-мажорам причины вроде кибератак или отраслевых стачек, но это случается редко.

Какие документы нужно иметь на заграничную посылку?

Все посылки проходят таможню на территории Украины и территории страны-получателя, этот процесс чаще всего происходит без участия отправителя или получателя. Однако юридическое лицо должно оформить больше документов, чем физлицо .

Таможенный кодекс разрешает физлицу ежедневно отправлять посылки на сумму до €10 тыс, их таможенное оформление проходит по упрощенной процедуре без участия отправителя. Для отправки груза необходимо предоставить следующие документы:

Почтовая декларация CN23 для посылок и EMS, или CN22 для мелких пакетов;

Документ, подтверждающий происхождение и стоимость товара (товарный или кассовый чек). Если физлицо планирует отправить посылку дороже €10 тыс. (в случае юрлица - до €150), к указанным выше документам прилагается счет-фактура и возникает необходимость делать грузовую таможенную декларацию.

В случае, если стоимость посылки от юрлица превышает €150, отправитель должен:

быть аккредитованной на таможне как объект внешнеэкономической деятельности; создать грузо-таможенную декларацию (самостоятельно или с брокером); предоставить коммерческий инвойс, который при электронной торговле фактически заменяет внешнеэкономический договор.

Таким образом, отправители-юрлица должны оформлять больше документов, но компетентные органы обсуждают упрощение этих процедур на экспорт. Впрочем, 98% отправлений через "Укрпочту" проходят без задержек и дополнительной коммуникации с клиентом, что является очень хорошим показателем, отмечает Юлия Павленко.

Надо помнить нетарифные ограничения на товары

Таможни стран-получателей принимают большинство товаров, но есть и примеры локального нетарифного регулирования экспорта, введенные местными предпринимателями для лоббирования своих отраслей, напоминает Юлия Павленко. Например, из Украины в Чехию можно отправлять до 10 кг продуктов питания с территории Украины, но чай разрешено отправлять в объеме не более 250 гр. в одной посылке.

Посылки в октябре – самые популярные направления отправлений и сроки доставки. Данные: сайт "Укрпочты"

Другой пример - США и некоторые другие страны, где запрещено отправлять партии пищевых продуктов без получения документа об их регистрации как товара, безопасного для его жителей. Чаще всего такой документ имеет декларативную форму, когда производитель сообщает о себе и своем товаре, но для системных продавцов требуется адрес их представителя в США.

"Американская служба защиты потребителей не хочет искать на территории Украины производителя условных снеков, они хотят связаться с его представителем в США и с ним решать все вопросы. Эту функцию должен выполнять агент или партнер производителя в Соединенных Штатах, его услуги будут стоить несколько сотен долларов в год", - отмечает директор департамента международных операций "Укрпочты".

В целом полный каталог товарных позиций, на ввоз которых действуют локальные ограничения, представлен на сайте компании.

Что вообще нельзя пересылать?

Таможня Украины позволяет пересылать за границу по почте большинство товаров, кроме алкоголя, сигарет, порнографии, наркотиков и оружия, уточняет Юлия Павленко. Однако есть ряд категорий, для которых требуются дополнительные разрешения:

Для пересылки ювелирных изделий с драгоценными камнями требуется заключение геммологической экспертизы . Золотые или серебряные украшения отправляются без справок;

. Золотые или серебряные украшения отправляются без справок; Семена и саженцы растений должны пройти обязательный фитосанитарный контроль;

На ножи, топоры и другие колюче-режущие предметы нужно получить справку в сервисном центре МВД, что это не оружие, а сувенирная продукция или товары для дома. Сейчас такие товары активно производятся в Украине, и клиенты "Укрпочты" часто отправляют именно колюще-режущие предметы;

Изделия культурного наследия – картины, иконы, произведения искусства или археологические находки. В большинстве случаев, для отправки изделий старше 1960 года необходимо обязательно пройти культурную экспертизу. Впрочем, таможенники могут потребовать экспертизу товаров, произведенных после 1960 года, в таком случае "Укрпочта" вызывает на свой таможенный пункт специального культуролога для проведения предварительной экспертизы.

"Украинская таможня очень лояльна, она отправляет почти все товары, в том числе продукты питания. Есть несколько "советские" ограничения, которые точно нужно поправить – например, продукты питания до 10 кг должны быть в одной коробке. То есть можете хоть 1000 коробок отправить, но товар должен быть расфасован по коробкам. В чем здесь логика, не совсем понятно", - отмечает Юлия Павленко.

Занижать ли стоимость посылки?

Украинцы довольно часто указывают более низкую оценочную цену товара в посылке, чем она есть на самом деле. Подобная схема невозможна для продаж с маркетплейсов, которые в автоматическом режиме высчитывают все налоги и сборы для соответствующего соглашения, отмечает Юлия Павленко.

Занижение стоимости имеет место для продаж через собственный сайт или соцсети типа Instagram или Facebook, когда продавец не является налоговым агентом ЕС. В таком случае у участников соглашения есть повод занижать стоимость товара, чтобы их потребитель на территории ЕС уплатил меньше налогов.

Впрочем, это создает проблемы скорее для получателей отправлений . Дело в том, что в ЕС 91% всех отправлений из-за границы проходят с предварительно оплаченным НДС, и у местных инспекторов достаточно времени для проверки оставшихся 9% посылок, которые проходят без автоматической уплаты НДС. Соответственно, такие посылки идут дольше на несколько дней или недель, пока продлится их проверка и, возможно, будут начислены дополнительные оплаты.

Кроме того, таможенники часто не могут самостоятельно принять решение о реальной стоимости товара, поэтому они высылают уточняющий запрос получателю посылки с просьбой предоставить документальное подтверждение стоимости отправленного товара. Во многих случаях отправитель не может предоставить такой документ и начинается "карусель" с возвратом товара продавцу в Украине. В случае почтовой доставки этот возврат бесплатен, но при доставке частной курьерской службой отправитель должен оплатить ее услуги, иначе продавца заблокируют и лишат права отправлять посылки до погашения долга.

Часто европейские инспекторы соглашаются пропустить посылку, но начисляют по своему усмотрению дополнительную оплату, "прикидывая" к каждой сомнительной посылке налог на новую переоцененную стоимость товара. Этот сбор должен доплатить получатель, что не придает ему мотивации заказывать товары из Украины.

Как страхуют отправки?

Преимущество ВВС в том, что большинство отправлений автоматически застрахованы. Например, письма или пакеты базово застрахованы на 30 СПЗ, автоматическое возмещение в размере около 1300 грн. Посылки страхуются на 40 СПЗ плюс 4,5 СПЗ за каждый дополнительный килограмм веса, а посылки EMS - на 75 СПЗ. Если с отправкой что-нибудь случается, на нее отсутствует статус вручения или не обновился статус посылки, украинский отправитель имеет право подать рекламацию на возмещение страховки.

По словам Юлии Павленко, Укрпочта предлагает дополнительно застраховать дорогостоящий товар, оформив как посылку с объявленной стоимостью. В зависимости от страны, отправку можно застраховать на сумму до $3-4 тыс. Примерная стоимость дополнительного страхования составляет 0,5% от стоимости товара, но тариф на отправление выше на 10-15% по сравнению с базовым.

Впрочем, страхованием посылок занимается не более 2% украинских отправителей, потому что базовая страховка их абсолютно устраивает. Украинцы обычно продают недорогие товары и не нуждаются в дополнительном страховании.

"На самом деле, потерь посылок очень мало, количество рекламаций менее 1% от общего объема отправок, и "Укрпочта" выплачивает компенсации в 0,57% случаев от общего ежегодного количества отправлений. В основном ничего не теряется, просто "подвисает" в разных аэропортах, чаще отправления успешно приходят к получателю, но с задержкой", - объясняет представитель "Укрпочты".

Как торговые платформы поддерживают украинцев во время войны?

Иностранные торговые платформы активно поддерживают украинцев, оказавшихся в условиях полномасштабной войны с РФ, подчеркивает представитель "Укрпочты".

К примеру, в 2022 году eBay не брал с граждан Украины комиссию за продажу. Сейчас они предлагают подключение к проекту-акселератору, позволяющему в течение нескольких месяцев бесплатно продвигать свой брендовый магазин со скидкой 80% на маркетинговые услуги.

Etsy открыл для украинцев возможность создавать собственные новые магазины на этом маркетплейсе, в настоящее время там уже 26 тыс. продавцов из Украины. В общем, украинцы уже входят в ТОП-10 сообществ-пользователей Etsy.

Европейский Amazon не взымает с украинцев комиссию, если товар продается в ЕС.

Shopify бесплатно предоставляет все услуги маркетплейса для украинцев, включая нулевую комиссию. Для этого нужно подтвердить свое гражданство Украины, например, сфотографировав водительские права.

По данным "Укрпочты" общие условия использования международных интернет-маркетплейсов следующие: