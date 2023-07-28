Рада освободила от пошлины и НДС антидроновые ружья и высокотехнологичные тепловизоры

Верховная Рада Украины поддержала законопроекты №9467 и №9468. Документы, в частности, предусматривают освобождение от пошлины и НДС антидроновые ружья и высокотехнологичные тепловизоры.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Уточняем, что документы поддержали 294 и 301 нардеп соответственно.

Законопроекты предусматривают освобождение от налога на добавленную стоимость тепловизионных биноклей, монокуляров и бинокуляров, приборов ночного видения (бинокли и монокуляры), которые классифицируются в товарных подкатегориях 8525 89 00 10, 8525 8Д 0Т 9015 10 00 00 согласно УКТ ВЭД.

Также добавили к льготе на освобождение от НДС и пошлины антидроновые ружья.

Законопроект №9467 вносит необходимые изменения в пункт 32 подраздела 2 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, а №9468 — в Таможенный кодекс. Теперь их должен подписать президент.

Ввоз в Украину самих дронов уже происходит без пошлины и НДС — президент Украины подписал соответствующий закон в феврале 2023 года. Документ также распространяется на тепловизоры, приборы ночного видения и рации.

Кроме того, на время военного положения от НДС и пошлины освобождают импорт составляющих БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту дронов. Таковы составляющие материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие.

А в марте правительство упростило импорт военных товаров и комплектующих для беспилотников. Благодаря этому производителям дронов не нужно получать заключение от Службы безопасности Украины.