Товары для безопасности и обороны освободили от НДС и пошлины

В Украину без НДС и пошлины смогут заходить взрывчатые вещества, порох, спецхимия для производства боеприпасов, средства радиоэлектронной разведки. Для уменьшения расходов госбюджета Верховная Рада в целом приняла два соответствующих законопроекта (№ 9061 и № 9062 ).

Согласно документам, временно освобождают от НДС и пошлины операции по ввозу товаров для более оперативного удовлетворения потребностей оборонных структур, а также эффективного и своевременного отпора агрессору.

Речь идет о: "порох, взрывчатые вещества, специальная химия для производства боеприпасов, средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, автомобили специального назначения, радиолокационные станции, мобильные ремонтные мастерские, которые используются в оборонных целях, военных кораблей и катеров", - написано в пояснительной записке к принятому документу.

Принятие законов поможет повысить эффективность проектов по обеспечению критических потребностей сил обороны Украины в вооружении и военной технике.

“Идея: освободить от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, принадлежащих Минобороны, ВСУ, а также другим образованиям в соответствии с законами Украины военным формированием, разведывательным органам, органам специального назначения с правоохранительными функциями, на которые возложены функции по обеспечению обороны государства, помещенные в таможенный режим переработки вне таможенной территории Украины, и/или продуктов их переработки, которые возвращаются на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта после ремонта и/или обслуживания”, - написал заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк .

Также предлагается освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю.

Напомним, в феврале 2023 года Верховная Рада освободила от пошлин и НДС на ввоз беспилотники, тепловизоры и рации.

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, оба документа предусматривают освобождение от НДС и ввозной пошлины беспилотные летательные аппараты, прицелы, тепловизионные бинокли, средства связи с функцией шифрования, средства спутниковой связи и тактической медицины.

Напомним, в ноябре Кабмин освободил импорт генераторов и обогревателей от уплаты ввозной пошлины и НДС.