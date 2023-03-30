В Украине вернут довоенный НДС на топливо: Гетманцев рассказал, когда

С 1 июля 2023 года в Украине возобновят налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо на уровне 20%, как это было до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

Он уверен, что снижение этих ставок было ошибкой, ведь не отразилось на цене горючего, а только на доходе трейдеров.

"Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белую? Нет! Нелегальные бочки выросли, как грибы после дождя", - считает Гетманцев.

Напомним, решение о частичном снижении налоговой нагрузки на бизнес Верховная Рада приняла в марте 2022 года. Тогда нардепы приняли законопроект 7137-д, предусматривавший уменьшение топливного НДС до 7% и аннулирование акцизов на горючее, освобождение предпринимателей от уплаты ЕСВ на время военного положения, добровольность уплаты единого налога для СПД 1-2 групп упрощенной системы.

Уже в сентябре Рада поддержала законопроект 7668-д, которым вернули акцизы на горючее. При этом НДС оставался на уровне 7%.

В настоящее время цены на топливо в Украине продолжают снижаться из-за падения цен на нефть и котировок топлива в Европе.