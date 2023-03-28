Цены на нефть упали после стремительного роста

После стремительного роста цена на нефть снизилась до максимальных за последние две недели отметок - сообщили в международном агентстве Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,36% – до 77,84 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,04% – до 72,78 долларов за баррель.

"Цены на сырую нефть снизились во вторник после роста на предыдущей сессии, поскольку рынки были сосредоточены на развитии банковского кризиса и признаках укрепления спроса в Китае", - объяснили в Reuters.

"Хотя в связи с недавними событиями в банковской системе сохраняются риски, преобладающей тенденцией в ближайшей перспективе могут стать покупки сырой нефти на понижении", - отметила Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Как показал предварительный опрос Reuters, проведенный 27 марта 2023 года, запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе примерно на 200 000 баррелей.

На предыдущей сессии цены на нефть поднялись. Стоимость выросла на 4-5%. Это произошло после остановки экспорта нефти из Иракского Курдистана через Турцию. Так, 25 марта 2023 года половина мировых поставок нефти (450 тыс баррелей в сутки) прекратились после победы Ирака в Международном арбитражном суде, который подтвердил, что для транспортировки нефти из Турции необходимо согласие Багдада.

Добавим, 20 марта 2023 г. цена на нефть упала до уровня 2021 года. Такие падения случились после начавшихся 10 марта громких банкротств американских банков и кризиса в европейском банке Credit Suisse. Снижение цены на нефть все же произошло, несмотря на то, что крупнейший швейцарский банк UBS купил второй кредитор страны Credit Suisse, пытаясь остановить распространение банковского кризиса.

Как следствие, цены на топливо начали снижаться и в Европе, в том числе и в Украине. Поэтому украинские трейдеры начали активно продавать ранее закупленное топливо, чтобы освободить емкости под более дешевый ресурс. Так, на оптовом рынке были предложения дизельного горючего по 34 гривны за литр, а бензина ниже 30 гривен за литр.