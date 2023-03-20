Цена на нефть резко упала до уровня 2021 года

20 марта цена на нефть упала до самого низкого уровня за 15 месяцев из-за опасений рецессии, которая может привести к снижению спроса на топливо.

Цена на нефть марки Brent упала на 2,32 доллара, или 3,2%, и составляет 70,65 доллара за баррель. На минувшей неделе стоимость Brent упала почти на 12%. Это самый низкий показатель с декабря 2021 года, сообщает Reuters.

Цены на нефть West Texas Intermediate были 64,59 доллара за баррель. Падение составляет 2,15 доллара или 3,2%. На прошлой неделе контракт упал на 13%, что стало самым недельным падением с апреля прошлого года.

Снижение цены на нефть все же произошло, несмотря на историческое соглашение, согласно которому крупнейший швейцарский банк UBS купил второй кредитор страны Credit Suisse, пытаясь остановить распространение банковского кризиса.

После этого объявления Европейский центральный банк и другие крупные банки пообещали повысить ликвидность рынка и поддержать другие банки.

"Рыночное внимание сосредоточено на текущей нестабильности банковского сектора. Предстоящая встреча ОПЕК является еще одним потенциальным катализатором для перспектив рынка. Дальнейший риск снижения цен увеличивает вероятность того, что ОПЕК сократит добычу, чтобы поддержать цены", - сказал Баден Мур, руководитель отдела исследований сырьевых товаров. Национальный австралийский банк.

Ожидается, что Федеральная резервная система США 22 марта повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, несмотря на недавние потрясения в банковском секторе.

Тем не менее, эксперты ожидают, что средняя цена Brent поднимется до 94 долларов за баррель в течение следующих 12 месяцев и 97 долларов во второй половине 2024 года.

Цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января. Нефть начала дешеветь на фоне крушения американских Silicon Valley Bank и Signature Bank, что явилось самым большим потрясением для финансовой системы США со времен финансового кризиса 2008 года.