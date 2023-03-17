Цена на нефть растет на фоне возобновления спроса в Китае

Стабилизация и рост цены на нефть произошли в пятницу, после встречи между Саудовской Аравией и Россией. На фоне высоких ожиданий спроса из Китая рынок успокоился, хотя перед этим все указывало на наибольшее падение цены с декабря из-за банковского кризиса, произошедшего в результате банкротства Silicon Valley Bank.

Цена на нефть марки Brent выросла на 30 центов до 75 долларов за баррель, американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 21 цент и стоит 68,53 доллара за баррель, пишет Reuters.

Нефть и другие глобальные активы пострадали на этой неделе из-за краха Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, а также проблем у Credit Suisse и First Republic Bank.

"Спрос на нефть меняется, но мы видим незначительные изменения в фундаментальных показателях и склонны преодолеть волатильность финансового сектора, сохраняя наши прогнозы цен пока неизменными, поскольку мы ожидаем обновлений по поводу возможных мер политики в ближайшие недели", - заявили аналитики JPMorgan в заметке. подразумевает встречу ОПЕК+ и Вашингтон, скорее всего, собирается начать пополнение стратегических резервов.

Ожидания аналитиков по восстановлению спроса в Китае поддержали рост цен в конце недели, при этом экспорт сырой нефти из США в Китай в марте достиг максимального уровня почти за два с половиной года.

Однако риск распространения среди банков все еще держит инвесторов в напряжении, сдерживая их аппетит к активам, таким как сырьевые товары, поскольку опасаются, что дальнейший разгром может спровоцировать глобальную рецессию и сократить спрос на нефть.

Напомним, на фоне крушения SVB цена нефти Brent впервые с 10 января упала ниже 79 долларов за баррель.

Напомним, что несколько дней назад банковские регуляторы США закрыли Silicon Valley Bank – одного из ключевых кредиторов для технологических стартапов. По состоянию на конец прошлого года у него были активы около 209 млрд долларов. Крах Silicon Valley Bank является крупнейшим с момента банкротства Washington Mutual в 2008 году – характерного события, спровоцировавшего финансовый кризис.

После закрытия SVB такое же решение приняли и в отношении банка Signature Bank. Он является одним из основных банков криптовалютной промышленности.