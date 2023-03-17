Ціна на нафту зростає на тлі відновлення попиту в Китаї

Стабілізація та зростання ціни на нафту відбулася в п’ятницю, після зустрічі між Саудівською Аравією та Росією. На тлі високих очікувань попиту з Китаю ринок заспокоївся, хоча перед цим все вказувало на найбільше падіння ціни з грудня через банківську кризу, яка сталася внаслідок банкрутства Silicon Valley Bank.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 30 центів до 75 доларів за баррель, американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 21 цент і коштує 68,53 долара за баррель, пише Reuters.

Нафта та інші глобальні активи постраждали цього тижня через крах Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank, а також проблеми в Credit Suisse і First Republic Bank.

"Попит на нафту змінюється, але ми бачимо незначні зміни в фундаментальних показниках і схильні подолати волатильність фінансового сектора, зберігаючи наші прогнози цін наразі незмінними, оскільки ми очікуємо оновлень щодо можливих заходів політики в найближчі тижні", - заявили аналітики JPMorgan у зауважте, маючи на увазі зустріч ОПЕК+ і Вашингтон, швидше за все, збирається розпочати поповнення стратегічних резервів.

Очікування аналітиків щодо відновлення попиту в Китаї підтримали зростання цін наприкінці тижня, при цьому експорт сирої нафти з США в Китай у березні досяг максимального рівня за майже два з половиною роки.

Однак ризик поширення серед банків все ще тримає інвесторів у напрузі, стримуючи їхній апетит до активів, таких як сировинні товари, оскільки вони побоюються, що подальший розгром може спровокувати глобальну рецесію та скоротити попит на нафту.

Нагадаємо, на тлі краху SVB ціна нафти Brent вперше з 10 січня впала нижче 79 доларів за барель.

Як пише Bloomberg, нафта дешевшає на тлі краху американських Silicon Valley Bank і Signature Bank, що стало найбільшим потрясінням для фінансової системи США з часів фінансової кризи 2008 року.