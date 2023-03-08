Російська нафта здорожчала через розширення кола азіатських покупців - Bloomberg

Ціна на російську нафту та паливо в останній час для покупців з Азії помітно зросла. Це пов’язано з тим, що в Китаї та Індії розширюються великі підприємства і це створює тиск на менших нафтопереробників, які охоче споживають дешеву нафту.

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Китай та Індія стали ключовими джерелами збуту російської нафти після того, як більшість інших країн відмовилися від її енергоносіїв через війну в Україні, повідомляє видання Bloomberg.

Ціна російську нафту Urals і ESPO, а також мазут зросла протягом останніх тижнів. Підвищений інтерес з боку китайських державних і великих приватних нафтопереробних заводів, таких як Sinopec, PetroChina Co. і Hengli Petrochemical Co., на додаток до стрибка індійського попиту, призвели до розкуповування вантажів за вищими цінами.

За словами трейдерів, ціни на ESPO, які зазвичай завантажуються в порту Козьміно, були від 6,50 до 7 доларів за барель, а флагманська нафта марки Urals, що поставляється із західних портів, становила близько 10 доларів за барель.

В порівнянні з минулим місяцем, ціна зросла на 2 долари за барель, що є одним із найкрутіших стрибків з моменту введення санкцій 5 грудня 2022 року.

Середні показники експорту нафти з Росії в Азію в березні зросли до 3,1 мільйона барелів на день. Це найвищий показник відтоді, як Bloomberg почав відстежувати потоки на початку 2022 року.

З початку широкомасштабного наступу Росії на Україну країни ЄС ввели ряд санкцій, які стосуються і нафтової промисловості РФ. Європа почала відмовлятися від російських енергоносіїв через що ринок значно змінився. Санкції почали діяти не одразу, але вже з початку 2023 року доходи Росії від експорту нафти і газу скоротилися майже на 40%.

В свою чергу, Росія почала ефективніше розвивати Азіатські ринки збуту, та значно збільшила об’єм торгівлі з Індією і Китаєм. Індія купує російську нафту за значно нижчою ціною, ніж встановлена країнами G7