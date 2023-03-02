У США задоволені тим, що Індія купує російську нафту значно дешевше за "стелю" цін G7

Індія купує російську нафту за значно нижчою ціною, ніж встановлена країнами G7 стеля цін, що цілком задовольняє адміністрацію США, де переконані, що це позитивно впливає як на індійськуекономіку, так і на стабілізацію нафтових ринків.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова топпосадовців Держдепартаменту США, які висловилися на умовах анонімності.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжить обговорювати з урядовцями питання закупівлі Індією російської нафти, але поки що задоволена тим, що Нью-Делі купує нафту за цінами, значно нижчими за встановлену "стелю" цін.

Закупівлі Індією російської нафти – постійна тема обговорення між США й Індією, оскільки Вашингтон прагне позбавити Росію доходів для фінансування військової машини у війні проти України.

На думку чиновників, те, що Індія купує нафту зі значними знижками порівняно зі "стелею" цін, добре як для індійської економіки, так і для стабілізації нафтових ринків.

Як пише видання, через закриття західних ринків країна-агресор РФ нині переорієнтовується на південноазійський ринок.

Протягом останніх місяців залежна від імпорту Індія стала важливим ринком збуту для російських нафтопродуктів. Трохи більше року тому вона майже не купувала нафту з РФ.

Однак наразі керівники нафтопереробних підприємств розповіли, що обмеження ціни у $60 за барель вимагає додаткових кроків і перевірок, що може вплинути на обсяги закупівель.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

У січні 2023 року доходи Росії від експорту нафти і газу скоротилися майже на 40% порівняно з аналогічним періодом 2022-го.