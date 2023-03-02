В США довольны тем, что Индия покупает российскую нефть значительно дешевле "потолка" цен G7

Индия покупает российскую нефть по значительно более низкой цене, чем установленный странами G7 потолок цен, что вполне удовлетворяет администрацию США, где убеждены, что это положительно влияет как на индийскую экономику, так и на стабилизацию нефтяных рынков.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова топ-чиновников Госдепартамента США, которые высказались на условиях анонимности.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена продолжит обсуждать с чиновниками вопросы закупки Индией российской нефти, но пока довольна тем, что Нью-Дели покупает нефть по ценам, значительно ниже установленного "потолка" цен.

Закупки российской нефти – постоянная тема обсуждения между США и Индией, поскольку Вашингтон стремится лишить Россию доходов для финансирования военной машины в войне против Украины.

По мнению чиновников, то, что Индия покупает нефть со значительными скидками по сравнению с потолком цен, хорошо как для индийской экономики, так и для стабилизации нефтяных рынков.

Как пишет издание, из-за закрытия западных рынков страна-агрессор РФ сейчас переориентируется на южноазиатский рынок.

В последние месяцы зависимая от импорта Индия стала важным рынком сбыта для российских нефтепродуктов. Чуть больше года назад она почти не покупала нефть из РФ.

Однако руководители нефтеперерабатывающих предприятий рассказали, что ограничение цены в $60 за баррель требует дополнительных шагов и проверок, что может повлиять на объемы закупок.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа сократились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.