Страны Северной Африки могут реэкспортировать российские нефтепродукты в ЕС - WSJ

Аналитики рынка нефтепродуктов зафиксировали новую тенденцию: страны Северной Африки резко нарастили импорт нефтепродуктов из России и параллельно увеличили экспорт товаров переработки нефти в ЕС.

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Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание приводит пример: Тунис, почти не импортировавший российские нефтепродукты в 2021 году, а в последние месяцы закупал ДТ, бензин и нефть, обычно используемую для производства химикатов и пластмасс. В январе страна закупила 2,8 млн баррелей российских нефтепродуктов и, как ожидается, импортирует еще 3,1 миллиона баррелей в феврале.

Увеличение импорта в Тунис и Марокко совпало с ростом собственного экспорта нефтепродуктов из этих стран.

Увеличение экспорта из этих стран зафиксировали 5 февраля, когда вступили в силу санкции ЕС в отношении российских нефтепродуктов. В частности, Марокко в январе экспортировало 280 тыс баррелей дизельного топлива на Канарские острова Испании и еще 270 тыс баррелей — в Турцию, что совпало с поступлением российского дизельного топлива в Марокко.

Кроме того, согласно данным Kpler, Марокко нарастило импорт российского дизельного топлива из 600 тыс баррелей за весь 2021 год до 1,2 млн баррелей в феврале, как ожидается.

"Даже если бы вы хотели это регулировать, как бы вы это сделали? Если груз 51% из Марокко, 49% из России, как бы вы это подтвердили или подсчитали?", - отметил руководитель отдела исследований нефти в Оксфордском институте энергетических исследований Андреас Экономе.

В целом аналитики пришли к мнению, что, несмотря на санкции ЕС, пока нет механизма, который бы контролировал происхождение нефтепродуктов, которые страны ЕС импортируют из Африки.

Напомним, недавно нефтяную компанию Shell обвинили в затягивании войне, которую Россия начала против Украины, используя "лазейку" в санкционной системе ЕС. Компания может поставлять нефтепродукты в Европу через Турцию.

Источник фото: ua.depositphotos.com