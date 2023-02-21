Нефть дешевеет из-за опасений замедления мировой экономики

Цены на нефть эталонной марки Brent во вторник 21 февраля падают из-за опасений инвесторов, что замедление темпов роста мировой экономики приведет к снижению спроса на топливо. Об этом пишет Reuters.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Трейдеры ожидают протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, которое должно состояться в среду, после того, как недавние данные по базовой инфляции повысили риск того, что процентные ставки останутся высокими в течение длительного времени.

Нефть марки Brent подешевела на 66 центов, или 0,8%, до 83,41 доллара за баррель в 07:50 по Гринвичу. Мартовские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI), срок действия которых истекает во вторник, выросли на 4 цента, или 0,1%, до 76,38 доллара.

Фьючерсы на WTI в понедельник не были рассчитаны из-за праздничного дня в США. Апрельский контракт WTI, самый активный, он вырос на 23 цента до 76,78 доллара.

"С конца декабря Brent находится в середине торгового диапазона между 78 и 88 долларами за баррель, при этом некоторые инвесторы фиксируют прибыль на опасениях по дальнейшему повышению процентных ставок в США, в то время как другие сохраняют оптимистичные настроения в надежде на возобновление спроса в Китае", - Сообщает Сатор Йошида, товарный аналитик Rakuten Securities.

Поскольку импорт нефти в Китай, вероятно, достигнет рекордного уровня в 2023 году, а спрос со стороны Индии, третьего по величине импортера нефти в мире, резко возрос на фоне сокращения поставок, все внимание сейчас приковано к денежно-кредитной политике в Соединенных Штатах, самой большой экономики мира и крупнейшем потребителе нефти.

Reuters отмечает, что цены на нефть могут вырасти в ближайшие недели из-за дефицита предложения и возобновления спроса, несмотря на повышение процентных ставок в США.

"Китайский спрос на российскую нефть вернулся к уровню, наблюдавшемуся в начале войны в Украине", - сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

"Мероприятие попытается заставить Китай и Индию искать альтернативные источники, которые должны сдерживать рынок нефти", - сказал Мойя.

Россия планирует сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки или примерно на 5% в марте после того, как Запад ввел ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты.

В то время как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году в текущем месяце, ее ежемесячный отчет показал, что добыча сырой нефти в Саудовской Аравии, Ираке и Иране в январе снизилась в рамках соглашения организации.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.

По оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.