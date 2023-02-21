Нафта дешевшає через побоювання щодо сповільнення світової економіки

Ціни на нафту еталонної марки Brent у вівторок 21 лютого падають через побоювання інвесторів, що сповільнення темпів росту світової економіки приведе до зниження попиту на пальне. Про це пише Reuters.

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Трейдери чекають на протокол останнього засідання Федеральної резервної системи, яке має відбутися в середу, після того, як недавні дані щодо базової інфляції підвищили ризик того, що відсоткові ставки залишаться високими протягом тривалого часу.

Нафта марки Brent подешевшала на 66 центів, або 0,8%, до 83,41 долара за барель за 07:50 за Грінвічем. Березневі ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI), термін дії яких спливає у вівторок, зросли на 4 центи, або 0,1%, до 76,38 долара.

Ф'ючерси на WTI у понеділок не були розраховані через святковий день у США. Квітневий контракт WTI, наразі найактивніший, він зріс на 23 центи до 76,78 долара.

"З кінця грудня Brent знаходиться в середині торгового діапазону між 78 і 88 доларами за барель, при цьому деякі інвестори фіксують прибуток на побоюваннях щодо подальшого підвищення відсоткових ставок у США, тоді як інші зберігають оптимістичні настрої, сподіваючись на відновлення попиту в Китаї", - повідомляє Сатор Йошида, товарний аналітик Rakuten Securities.

Оскільки імпорт нафти до Китаю, ймовірно, досягне рекордного рівня в 2023 році, а попит з боку Індії, третього за величиною імпортера нафти у світі, різко зріс на тлі скорочення поставок, вся увага зараз прикута до грошово-кредитної політики у Сполучених Штатах, найбільшої економіки світу та найбільшому споживачі нафти.

Reuters зазначає, що ціни на нафту можуть зрости найближчими тижнями через дефіцит пропозиції та відновлення попиту, попри підвищення відсоткових ставок у США.

"Китайський попит на російську нафту повернувся до рівня, що спостерігався на початку війни в Україні", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

"Захід спробує змусити Китай та Індію шукати альтернативні джерела, що має стримувати ринок нафти", - сказав Мойя.

Росія планує скоротити видобуток нафти на 500 000 барелів на добу, або приблизно на 5%, у березні після того, як Захід запровадив цінові обмеження на російську нафту та нафтопродукти.

У той час як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) підвищила свій прогноз зростання світового попиту на нафту у 2023 році цього місяця, її щомісячний звіт показав, що видобуток сирої нафти в Саудівській Аравії, Іраку та Ірані в січні знизився в рамках угоди організації.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

За оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня.