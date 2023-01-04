В грудні поставки російської нафти скотилися до найнижчого рівня через санкції, - ЗМІ

Через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня. Про це пише Bloomberg.

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"Російські постачання сирої нафти впали до найнижчого рівня за 2022 рік протягом останніх чотирьох тижнів року, оскільки санкції обмежували експорт Москви. Вантажі, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, які стали рятувальним колом для російських поставок, переміщених з Європи, скоротилися втретє поспіль", - пише видання.

Загальні морські перевезення країни знизилися на 117 000 барелів на день до 2,615 мільйона барелів у середньому за чотири тижні грудня 2022.

Приплив коштів до військової казни Кремля скоротився на тлі поєднання санкцій Великої сімки та Європейського Союзу, покликаних покарати президента Володимира Путіна за вторгнення в Україну у лютому минулого року.

Шторми, ймовірно також, відіграли значну роль у порушенні потоків із чорноморських та тихоокеанських портів в грудні: навантаження у Козьмино було зупинено через негоду більш ніж на 11 днів у грудні, за даними оператора трубопроводу ПАТ "Транснефть". Але брак суден для перевезення вантажів на набагато більші відстані, які потрібні після заборони ЄС на морський імпорт сирої нафти з Росії, також міг вплинути на показники відвантажень.

Ембарго ЄС, що набуло чинності 5 грудня, закрило найближчий до Москви нафтовий ринок, на який на початку року припадала приблизно половина морського експорту Росії. За винятком невеликого обсягу, доставленого до Болгарії, морські постачання російської нафти до блоку, як і планувалося, повністю припинилися.

Заборона привела до набагато більш тривалих рейсів для вантажів: на даний час рейс займає в середньому 31 день з балтійських портів до Індії в порівнянні з сімома днями з тих же терміналів в Роттердам. Це чинить додатковий тиск на флот суден, що скорочується, власники яких готові перевозити російські вантажі.

"Країна все більше залежить від власних суден і так званого "тіньового флоту", що складається з зазвичай старіших суден, що належать невеликим, часто невідомим компаніям, що з'явилися останні місяці. Танкери, що належать європейським компаніям, як і раніше, можуть перевозити російську нафту, якщо вона продавалася за ціною, нижчою від граничного рівня в 60 доларів за барель, введеного одночасно із забороною на імпорт. Але так мало хто робить", - пише Bloomberg.

Човникові танкери, які перевозять російську нафту, чекають набагато довше, ніж зазвичай, щоб перевантажити вантажі на інші судна біля південнокорейського порту Йосу, що скорочує кількість вантажів, які вони можуть підіймати щомісяця.

Тим часом обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, три країни, які стали єдиними великими покупцями переміщених російських поставок, плюс обсяги на судах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, впали в чотирьох країнах. тижнів до 30 грудня в середньому до 2,42 млн барелів на день.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.