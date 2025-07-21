Підприємству Фірташа суд повернув дозвіл на видобуток титанових руд

Суд скасував наказ Державної служби геології та надр про припинення права користування надрами ТОВ "Мотронівський ГЗК", що належить Дмитру Фірташу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.Info.

Таким чином дозвіл на видобування титанових руд комбінатом, анульований у квітні на підставі минулорічного рішення РНБО, залишається дійсним.

ТОВ "Мотронівський ГЗК" користується Малишевським родовищем циркон-рутил-ільменітоносних пісків (ділянки Мотронівсько-Аннівська та Північно-Західна) в Дніпропетровській обл. на підставі спецдозволу № 3640, наданого в 2004 році, дійсного до 2034 року.

На тлі санкцій РНБО, запроваджених проти Дмитра Фірташа у 2021 році, в березні 2023 року Державна служба геології та надр України призупинила дозволи на видобуток для Мотронівського ГЗК та інших компаній, що належать бенефіціару.

В 2024 році РНБО винесла нове санкційне рішення щодо Дмитра Фірташа, постановивши анулювати спецдозвіл Мотронівського комбінату. Але компанія встигла продати його на користь ТОВ "Тіберіус Плюс" Олексія Шестюка, і суд заборонив припиняти право користування надрами.

11 квітні Держгеонадра припинила дію спеціального дозволу на користування надрами, наданого ТОВ “Мотронівський ГЗК” українського бізнесмена Дмитра Фірташа на видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків родовища “Малишевське” у Дніпропетровській області.

Про Мотронівський ГЗК

Мотронівський ГЗК – незакінчений інвестиційний проєкт Group DF, який, за даними групи, було вимушено заморожено з початком повномасштабної війни РФ проти України.

Втрати держави внаслідок спровокованого санкціями простою титанових активів у 2023-2024 роках, у Group DF оцінювали в не менше ніж 126 млн грн.

Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два ГЗК (Межиріченський ГЗК і "Валки-Ільменіт"). Інвестиційні проекти Group DF у титановій галузі – Стремигородський ГЗК (Житомирська область) і Мотронівський ГЗК (Дніпропетровська область). Відчуження спецдозволу Мотронівського ГЗК в Group DF не коментують.