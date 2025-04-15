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Підприємство Фірташа втратило ліцензію на видобуток копалин: подробиці

Комбінату Дмитра Фірташа анулювали дозвіл на видобування титанових руд
Комбінату Дмитра Фірташа анулювали дозвіл на видобування титанових руд. Фото: Group DF

Державна служба геології та надр 11 квітні припинила дію спеціального дозволу на користування надрами, наданого ТОВ “Мотронівський ГЗК” українського бізнесмена Дмитра Фірташа на видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків родовища “Малишевське” у Дніпропетровській області.

Про це пише Nadra.Info.

Чому анулювали дозвіл 

Зазначається, що цей спецдозвіл анульовано на підставі указу президента України Володимира Зеленського від 24 червня 2024 року, яким було введено в дію рішення РНБО про запровадження санкцій до Дмитра Фірташа, який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Мотронівський ГЗК".

Натомість після рішення РНБО "Мотронівський ГЗК" продав спецдозвіл на користь ТОВ "Тіберіус Плюс" Олексія Шестюка і в судовому порядку заборонив Держгеонадрам анулювати спецдозвіл.

7 квітня 2025 року Верховний Суд скасував цю заборону, що і дозволило Держгеонадрам анулювати спецдозвіл "Мотронівського ГЗК".

Компанія Group DF Фірташа почала реалізацію проєкту "Мотронівського ГЗК" у 2014 році. При цьому його було вимушено заморожено з початком повномасштабної війни Росії проти України.

У січні 2025 року "Межиріченський ГЗК" Дмитра Фірташа запустив у роботу збагачувальну фабрику з виробництва ільменітового концентрату у Житомирській області. Фабрику виведено на проектну потужність 20-25 тонн ільменітового концентрату/годину або 12-15 тис. тонн на місяць. 

Втрати держави внаслідок спровокованого санкціями простою титанових активів в 2023-2024 роках у Group DF оцінювали у 126 млн грн.

Додамо, титанові руди включено до затвердженого РНБО переліку корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності України. 

Про Group DF

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в низці країн Європи та Азії. Зокрема, Group DF інвестує в хімічну, титанову, медійну та портову галузі. Засновник і власник Group DF – український бізнесмен Дмитро Фірташ. 

Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два ГЗК (Межиріченський ГЗК і "Валки-Ільменіт"). Інвестиційні проекти Group DF у титановій галузі – Стремигородський ГЗК (Житомирська область) і Мотронівський ГЗК (Дніпропетровська область) – зупинено.

У жовтні 2024 року Верховний суд визнав законним наказ Державної служби геології та надр України, яким на тлі санкцій до Дмитра Фірташа зупинялася дія дозволу ТОВ "Мотронівський ГЗК" на видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків Малишевського родовища у Дніпропетровській області.

Автор:
Світлана Манько