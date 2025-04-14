Спецдозвіл на видобуток бурштину на Рівненщині визнали недійсним: у чому причина

Господарський суд міста Києва визнав недійсними результати аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами бурштиноносної ділянки "Нетреба" в Рівненській області.

Про це пише Nadra.info із посиланням на рішення суду.

Видання нагадує, що дозвіл на "Нетребу" Держгеонадра розігрували в грудні 2020 року.

Торги ділянкою "Нетреба" починалися з 363 770 грн. Лот зацікавив лише двох учасників: перемогло ТОВ "Хупо Се Трейд" Сергія Антонова (з 2023 р. власник 50% Максим Питель) зі ставкою 4 250 000 грн, але після відмови переможця спецдозвіл викупило ТОВ "Амбербур" Романа Руденка за 385 000 грн.

Згодом обставини аукціону почали розслідувати в Антимонопольному комітеті України і оштрафували обох учасників за спотворення конкуренції.

Після рішення АМКУ результати аукціону у суді оскаржив заступник керівника Рівненської обласної прокуратури, чий позов і задоволено згаданим вище рішенням Госпсуду міста Києва.

Наразі рішення ще не набрало законної сили і може бути оскаржене.

Зауважимо, 3 482 дійсні спеціальні дозволи на користування українськими надрами мають 2 268 компаній і 78 фізичних осіб. Значна частина спецдозволів сконцентрована в руках корпоративних груп та осіб, які перебувають під санкціями. Наприклад, група Дмитра Фірташа володіє дозволами на видобуток титану, ванадію, скандію та цирконію, тоді як компанії, пов’язані з Ігорем Коломойським, мають спецдозволи на марганцеві руди.

Дозволи на родовища хочуть відібрати у нинішніх власників

Зауважимо, дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських надр, повернула актуальність декількох важливих тем, які ще до війни зникли з порядку денного.

"Так, для того аби надати дозвіл на надрокористування його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані "поважним" людям. Настільки "поважним", що отримали їх практично безоплатно", - нагадав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він наполягає на ревізії всіх родовищ корисних копалин і повернення їх народу. Це питання необхідно вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів, адже це інтерес народу.

"А вже після його вирішення, родовища можливо і доцільно передати іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг із справедливою часткою від вартості добутого і бажано потім переробленого в Україні, що має отримати народ України", - переконаний Гетманцев.

Нагадаємо, 78% українських компаній-надрокористувачів наразі вважають галузь інвестиційно привабливою й лише 4% дотримуються протилежної думки, решта 18% відповісти не змогли, свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації.