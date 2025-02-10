"Пропонувати партнерам майже нічого". Дозволи на родовища хочуть відібрати у нинішніх власників

Щоб США змогли працювати з українськими копалинами, дозволи на родовища потрібно відібрати у нинішніх власників, зокрема - у ексміністра екології часів президенства Віктора Януковича та очільника компанії Burisma Миколи Злочевського.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він зауважив, що дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських надр, повернула актуальність декількох важливих тем, які ще до війни зникли з порядку денного.

"Так, для того аби надати дозвіл на надрокористування його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані "поважним" людям. Настільки "поважним", що отримали їх практично безоплатно", - нагадав Гетманцев.

За його словами, "пропонувати партнерам майже нічого".

Тому, на думку нардепа, необхідно спочатку повернути народу України незаконно вкрадені родовища, такі як, наприклад, славнозвісного та потужного надровидобувника Злочевського, що продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ, розсікаючи теплі хвилі Середземного моря кілем своєї прекрасної яхти.

Гетманцев наголосив, що питання про повернення народу України вкрадених надцінних родовищ неодноразово підіймалося, але "було замʼяте у наших владних кабінетах".

"Скажімо прямо - Злочевський найбільш одіозний, але точно не виняток, адже крадіжка надр - справа "честі" кожного поважного олігарха минулих часів", - зауважив Гетманцев.

Він наполягає на ревізії всіх родовищ корисних копалин і повернення їх народу. Це питання необхідно вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів, адже це інтерес народу.

"А вже після його вирішення, родовища можливо і доцільно передати іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг із справедливою часткою від вартості добутого і бажано потім переробленого в Україні, що має отримати народ України", - переконаний Гетманцев.

Він додав, шо наразі готує відповідне звернення до РНБО, адже це питання національної безпеки.

Про Burisma

Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі.

Сьогодні Burisma Group, як зазначено на офіційному сайті компанії, оперує найбільшим буровим флотом в країні. Фірми бізнес-групи видобувають український газ у п’яти областях на восьми родовищах. У 2018 році компанії, які входять до Burisma Holdings, видобули 1,08 мільярда кубометрів природного газу, що є четвертим показником в Україні.

За даними реєстру Кіпру, у Раді директорів компанії сьогодні, зокрема – колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, інвестиційний банкір Алан Аптер, колишній керівник Антитерористичного Центру ЦРУ Джозеф Кофер Блек та донька Миколи Злочевського Каріна.

Зазначимо, що до ради директорів компанії Злочевського Burisma з 2014 року входив син колишнього президента Джо Байдена Хантер.

Як раніше повідомляли ЗМІ, СБУ з 2023 року розслідує, як Burisma у 2004-2012 роках отримувала спецдозволи на користування надрами (при тому, що Злочевський на той час обіймав різні держпосади). Але про результати розслідування до цього часу досі нічого не відомо.

Що відомо про пропозицію Трампа

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків "Плану перемоги" є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

Зауважимо, наприкінці 2024 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 6227 про "Загальноукраїнську програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року".

Як зауважив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець, згідно з прийнятим законом, Україна коштом платників податків буде розвідувати копалини, а потім визначені родовища віддаватимуться іноземним юридичним і фізичним особам за безцінь, без повноцінних конкурсних процедур. Він прогнозує, що з молотка підуть 100 видів унікальних рідкісноземельних копалин, 22 з яких визнані Євросоюзом критичними.