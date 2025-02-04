Зеленський відповів на пропозицію Трампа: Україна готова видобувати копалини з партнерами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків “Плану перемоги” є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Одним із важливих економічних пунктів "Плану перемоги" є залучення інвестицій у корисні копалини України, зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна має значні поклади корисних копалин, частина яких була окупована Росією ще з 2014 року.

Україна відкрита до розробки цих ресурсів у партнерстві з тими, хто допомагає захищати її території, зокрема через надання військової підтримки, санкції та інші заходи, наголосив він.

Президент також повідомив, що обговорював це питання у вересні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Я йому казав, що окей, ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній", - зазначив Зеленський, додавши, що у випадку контролю Росії корисних копалин, є загроза, що "туди зайдуть" інші країни, такі як Іран та Північна Корея.

Що відомо про пропозицію Трампа

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп на питання, як він бачить взаємодію з Україною повідомив, що зацікавлений у рідкоземельних українських ресурсах.

Нагадаємо, що Зеленський додав пункт про рідкоземельні ресурси до Плану перемоги, сподіваючись на підтримку з боку США. Джерело в Офісі президента зазначило, що важливим аспектом є забезпечення безпеки при використанні цих ресурсів.

Рідкоземельні метали: що і де є в Україні

Delo.ua повідомляло, що розвідані запаси корисних копалин в Україні оцінюються в 15 трильйонів доларів, при цьому понад 70% родовищ зосереджені в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

"План перемоги", представлений Зеленським у жовтні 2024 року, передбачає захист та спільне інвестування в українські критичні ресурси, що привернуло увагу нового президента США.

Список важливих матеріалів для США, складений Геологічною службою США, включає рідкоземельні елементи, а також марганець, літій, нікель, кобальт і титан — всі ці ресурси є в Україні. Однак для розробки деяких родовищ потрібні додаткові інвестиції.