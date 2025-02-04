Зеленский ответил на предложение Трампа: Украина готова добывать ископаемые с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений "Плана победы" являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта к сотрудничеству с партнерами в этой сфере.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Одним из важных экономических пунктов "Плана победы" является привлечение инвестиций в полезные ископаемые Украины, отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины есть значительные залежи полезных ископаемых, часть которых была оккупирована Россией еще с 2014 года.

Украина открыта для разработки этих ресурсов в партнерстве с теми, кто помогает защищать ее территории, в частности, через оказание военной поддержки, санкции и другие меры, подчеркнул он.

Президент также сообщил, что обсуждал этот вопрос в сентябре во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Я ему говорил, что окей, мы открыты, чтобы заходили инвестиции американских компаний", — отметил Зеленский, добавив, что в случае контроля России полезных ископаемых есть угроза, что "туда зайдут" другие страны, такие как Иран и Северная Корея.

Что известно о предложении Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп на вопрос, как он видит взаимодействие с Украиной, сообщил, что заинтересован в редкоземельных украинских ресурсах.

Напомним, что Зеленский добавил пункт о редкоземельных ресурсах в План победы, надеясь на поддержку со стороны США. Источник в Офисе президента отметил, что важным аспектом является обеспечение безопасности при использовании этих ресурсов.

Жидкоземельные металлы: что и где есть в Украине

Delo.ua сообщало, что разведанные запасы полезных ископаемых в Украине оцениваются в 15 триллионов долларов, при этом более 70% месторождений сосредоточены в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

План победы, представленный Зеленским в октябре 2024 года, предусматривает защиту и совместное инвестирование в украинские критические ресурсы, что привлекло внимание нового президента США.

Список важных материалов для США, составленный Геологической службой США, включает в себя редкоземельные элементы, а также марганец, литий, никель, кобальт и титан — все эти ресурсы есть в Украине. Однако для разработки некоторых месторождений требуются дополнительные инвестиции.