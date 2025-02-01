Трамп заявил о "очень серьезных" переговорах с Россией по поводу войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда ведет "очень серьезные" переговоры с Россией по поводу прекращения войны в Украине. Он также намекнул, что в скором времени могут быть сделаны "важные шаги" по урегулированию конфликта.

Об этом пишет The Associated Press .

"Мы будем говорить, и я думаю, что сделаем что-то важное. Мы хотим положить конец этой войне. Эта война не началась бы, будь я президентом", — сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Он не уточнил, кто именно из его администрации контактировал с представителями Кремля, но подчеркнул, что обе стороны "уже общались".

На вопрос, имел ли он непосредственный контакт с президентом России Владимиром Путиным, Трамп ответил уклончиво: "Я не хочу этого говорить".

Ранее в январе Трамп во время интервью Fox News выразил скепсис по поводу украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что тот "слишком смело говорит", несмотря на зависимость Украины от американской военной помощи.

"Они были смелыми, но мы дали им миллиарды долларов", – сказал Трамп.

Напомним, Трамп поручил своему специальному посланнику по урегулированию войны между Украиной и Россией Киту Келлогу закончить войну за сто дней, но почти никто не верит в такую возможность.

Сам же Келлог заявлял, что команда Трампа имеет надежный план для прекращения боевых действий и начала переговоров РФ и Украины, ведь США рассматривают давление не только на РФ, но и на Киев, предлагая инициативы для обеих сторон. Келлог считает, что прекращение огня возможно через месяцы, а не годы.

Келлог в последнее время публично поддерживал мнение о том, что Украина может одержать победу на поле боя против России с помощью США.