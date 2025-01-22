Трамп поручил спецпредставителю завершить войну в Украине за 100 дней — WSJ

Президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику по урегулированию войны между Украиной и Россией Киту Келлогу закончить войну за сто дней, но почти никто не верит в такую возможность.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, роль Кита Келлога как специального посланника по войне в Украине, осуществить начальные шаги в мирных переговорах, но "почти никто не думает, что он сможет это сделать". Поэтому переговоры, скорее всего, на всех этапах будет контролировать лично президент США.

Wall Street Journal обращает внимание на то, что в России настороженно относятся к Киту Келлогу.

Отмечается, что Келлог в последнее время публично поддерживал мнение о том, что Украина может одержать победу на поле боя против России с помощью США.

Он утверждал, что решение администрации Джо Байдена о предоставлении Украине более мощного оружия может дать Трампу рычаги влияния на РФ, чтобы вынудить Кремль сесть за стол переговоров.

«Россия не проявила никакого интереса к переговорам с Келлогом. Кремль предполагает, что химия между Трампом и Путиным может привести к улучшению отношений с США при президентстве Трампа», — говорится в статье.

Бывшие коллеги Келлога объясняют, что его назначили посланником по урегулированию войны после того, как он публично критиковал администрацию Джо Байдена за медленное оказание военной помощи и обвинял ее в провоцировании Москвы путем подталкивания Киева к вступлению в НАТО.

Также Келог призвал к прекращению огня и урегулированию конфликта путем переговоров с применением "пряников и плетей", чтобы вынудить Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Ранее Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога специальным представителем по вопросам урегулирования конфликта между Украиной и Россией

Сообщалось, что Келлог приедет в Украину после того, как Трамп вступит в должность. Дата будущего визита еще не установлена.

По словам Келлога, и Трамп, и он сам осознают: у них "мало времени" для поиска решения войны России против Украины.

Команда Трампа прогнозирует мирное соглашение между Украиной и РФ в ближайшие месяцы

Советники новоизбранного президента Дональда Трампа признают, что для завершение войны в Украине понадобится несколько месяцев или больше, что ставит под вопрос его главное внешнеполитическое обещание заключить мирное соглашение с первого дня в Белом доме.

Трамп может подготовить мирное соглашение к Пасхе, которую в этом году верующие будут праздновать 20 апреля 2025 года. Ключевой вопрос переговоров – территории, в том числе Курская область.

Планируется, что линия фронта будет заморожена путем прекращения огня и введения демилитаризованной зоны.

Также отмечается, что Украину не просили отказаться от возвращения оккупированных территорий, но она должна добиваться этого только дипломатическим путем.