Трамп будет пытаться заключить мирное соглашение между Украиной и РФ к Пасхе: мнение аналитика

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится завершить войну между Россией и Украиной и может подготовить мирное соглашение к Пасхе. Ключевой вопрос переговоров – территории, в том числе Курская область.

Такое мнение озвучил Sky News научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк.

"Это будет невероятно сложно для Украины. Я думаю, что американская сторона будет стремиться к заключению любого соглашения, безусловно, к Пасхе. Все сводится к тому, насколько Владимир Путин готов к уступкам, особенно в таких областях, как Курская, а также, к сожалению, насколько президент Владимир Зеленский готов к уступкам", — заявил Кларк.

Сообщается о вероятности того, что соглашение может быть заключено до 20 апреля 2025 года.

Ранее Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога специальным представителем по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Ожидается, что Келлог приедет в Украину после того, как Трамп вступит в должность. Дата предстоящего визита пока еще не установлена, пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Согласно плану Келлога, линия фронта будет заморожена путем прекращения огня и ввода демилитаризованной зоны. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине.

Также отмечается, что Украину не просили отказаться от возвращения оккупированных территорий, но она должна добиваться этого только дипломатическим путем.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману заявил, что перед любыми возможными переговорами с Россией по завершению войны он в первую очередь планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом, как совместно остановить Путина.

“Для нас очень важно, чтобы Европа, частью которой мы являемся, тоже имела голос. Европа ведь будет смотреть на нас и Трампа. Кстати, я вижу, когда мы говорим о чем-то с Трампом, они всегда спрашивают, как все прошло. Все лидеры Европы. Это говорит о влиятельности Дональда Трампа. И это дает надежду на то, что он сможет остановить эту войну”, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что позиция Украины будет ключевой для европейских партнеров, поскольку война идет на украинской территории и Украина имеет право на самый громкий голос в этих переговорах.

"Мы с Трампом договоримся, и после этого уже может быть разговор с россиянами", — подчеркнул Зеленский.