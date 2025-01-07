Трамп буде намагатись укласти мирну угоду між Україною та РФ до Великодня

Новообраний президент США Дональд Трамп прагне завершити війну між Росією та Україною і може підготувати мирну угоду до Великодня. Ключове питання переговорів – території, зокрема Курська область.

Таку думку озвучив Sky News науковий співробітник американського аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк.

"Це буде неймовірно складно для України. Я думаю, що американська сторона прагнутиме укладення будь-якої угоди, безумовно, до Великодня. Все зводиться до того, наскільки Володимир Путін готовий до поступок, особливо в таких областях, як Курськ, а також, на жаль, наскільки президент Володимир Зеленський готовий до поступок", - заявив Кларк.

Видання пише, що існує ймовірність, що угода може бути укладена до 20 квітня 2025 року.

Раніше Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним представником із питань врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду. Дата майбутнього візиту наразі ще не встановлена, пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Згідно з планом Келлога, лінія фронту буде заморожена шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом’якшення санкцій, а повне – лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні.

Також зазначається, що Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих територій, але вона повинна добиватися цього лише дипломатичним шляхом.

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману заявив, що перед будь-якими можливими переговорами з Росією щодо завершення війни він насамперед планує обговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом, як спільно зупинити Путіна.

“Для нас дуже важливо, щоб Європа, частиною якої ми є, також мала голос. Адже Європа буде дивитися на нас та Трампа. До речі, я вже бачу, коли ми говоримо про щось із Трампом, вони завжди запитують, як усе пройшло. Всі лідери Європи. Це говорить про впливовість Дональда Трампа. І це дає надію, що він зможе зупинити цю війну”, – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що позиція України буде ключовою для європейських партнерів, оскільки війна йде на українській території, і Україна має право на найгучніший голос у цих перемовинах.

“Ми з Трампом домовимося, і після цього вже може бути розмова з росіянами”, – наголосив Зеленський.