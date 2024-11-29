У Трампа озвучили основні пункти плану США щодо припинення війни

Новообраний президент США Дональд Трамп, анонсував своє бачення завершення війни в Україні, призначивши генерала Кіта Келлога спеціальним представником із питань врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

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Про це пише CNN.

У своєму дописі на платформі Truth Social Трамп наголосив на меті досягти "миру силою" та відновити безпеку у світі.

Проте план Келлога, який він виклав раніше в аналітичному інституті America First, викликає неоднозначну реакцію як в Україні, так і серед міжнародної спільноти.

Основні положення плану Келлога

Припинення вогню та заморожування фронту: пропонується встановити демілітаризовану зону між російськими та українськими військами. За словами Келлога, це може стати першим кроком до переговорів;

Санкції та їхнє часткове послаблення: Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій, але їхнє повне скасування можливе лише після підписання мирної угоди;

Безпека та членство в НАТО: Україна має відмовитися від прагнення до членства в НАТО на невизначений термін. Натомість їй пропонують "гарантії безпеки", які можна перевірити;

Допомога США Україні: підтримка озброєннями буде продовжуватися, але на умовах, що Україна захищатиметься самостійно й не провокуватиме Росію на нові атаки.

Келлог звинувачує адміністрацію Байдена в тому, що її політика призвела до затяжного конфлікту, і пропонує більш обмежений підхід США до підтримки України. Проте цей план ставить під сумнів здатність України ефективно протистояти Росії та досягати своїх територіальних цілей.

Згідно з планом Келлога, лінія фронту буде заморожена шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом’якшення санкцій, а повне – лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні.

Також зазначається, що Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих територій, але вона повинна добиватися цього лише дипломатичним шляхом.

Джерела Reuters вважають, що Путін відкритий до обговорення із Трампом припинення вогню в Україні, але виключає можливість будь-яких великих територіальних поступок і наполягає на тому, щоб Україна відмовилась від амбіцій щодо вступу до НАТО.

Як може виглядати можливе припинення вогню

На запитання про те, як може виглядати можливе припинення вогню, двоє російських джерел послалися на проєкт угоди, яку майже схвалили у квітні 2022 року після переговорів у Стамбулі і яку Путін публічно назвав можливою основою для угоди.

У рамках цього проєкту, копія якого потрапила в розпорядження Reuters, Україна має погодитися на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Один із російських чиновників заявив, що угоди не буде, доки Україна не отримає гарантії безпеки, додавши:

"Питання у тому, як уникнути угоди, яка якось призведе Захід до можливої ​​прямої конфронтації з Росією".

Проте, як заявив агентству "Інтерфакс-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, немає сенсу сподіватися на переговори, якщо йдеться про Володимира Путіна. Адже він може виграти час і посилити свою армію, а потім рушити далі.