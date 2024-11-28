Марк Цукерберг зустрівся з Дональдом Трампом за вечерею: подробиці

Генеральний директор Meta Platforms Марк Цукерберг зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом за вечерею. Про це пише The Verge.

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Вечеря відбулася в резиденції Трампа Мар-а-Лаго.

Зазначається, що хоча невідомо, що саме обговорювали Марк Цукерберг і Дональд Трамп, ця зустріч може свідчити про те, що Трамп готовий пом’якшити свою думку щодо Цукерберга.

Що відомо про відносини Трампа та Цукерберга

Раніше новообраний президент США відкрито критикував СЕО Meta, звинувачуючи компанію у впливі на вибори 2020 року.

Тим часом Марк Цукерберг цього року свідомо дистанціювався від політики. Однак після замаху на Трампа він зазначав, що його миттєва реакція після пострілу була "надихаючою". "Побачити, як Дональд Трамп встає після пострілу в обличчя і підіймає кулак у повітря з американським прапором – це одна з найкрутіших речей, які я коли-небудь бачив у своєму житті", – сказав він Bloomberg.

Він також став одним із багатьох керівників технічних компаній, які привітали Дональда Трампа з перемогою на виборах 2024 року.

"З нетерпінням чекаю співпраці з вами та вашою адміністрацією", - зазначав Цукерберг у публікації на Threads.

В свою чергу, речник Meta Енді Стоун відреагував на зустріч Трампа та Цукерберга, зазначивши, що "це важливий час для майбутнього американських інновацій".

Delo.ua раніше писало про те, що Марк Цукерберг заявив, що у 2021 році високопосадовці з адміністрації президента США Джозефа Байдена тиснули на його компанію з вимогою цензурувати контент у соцмережах під час пандемії Covid-19.