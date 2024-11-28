Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом за ужином: подробности

Генеральный директор Meta Platforms Марк Цукерберг встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом за ужином. Об этом пишет The Verge.

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Ужин прошел в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Отмечается, что хотя неизвестно, что обсуждали Марк Цукерберг и Дональд Трамп, эта встреча может свидетельствовать о том, что Трамп готов смягчить свое мнение относительно Цукерберга.

Что известно об отношениях Трампа и Цукерберга

Напомним, ранее новоизбранный президент США открыто критиковал СЕО Meta, обвиняя компанию во влиянии на выборы 2020 года.

Между тем, Марк Цукерберг в этом году сознательно дистанцировался от политики. Однако после покушения на Трампа он отмечал, что его мгновенная реакция после выстрела была "вдохновляющей". "Увидеть, как Дональд Трамп встает после выстрела в лицо и поднимает кулак в воздух с американским флагом – это одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо видел в своей жизни", – сказал он Bloomberg.

Он также стал одним из многих руководителей технических компаний, приветствовавших Дональда Трампа с победой на выборах 2024 года.

" С нетерпением жду сотрудничества с вами и вашей администрацией" , - отмечал Цукерберг в публикации на Threads.

В свою очередь, спикер Meta Энди Стоун отреагировал на встречу Трампа и Цукерберга, отметив, что "это важное время для будущего американских инноваций".

Delo.ua ранее писало о том, что Марк Цукерберг заявил, что в 2021 году высокопоставленные должностные лица из администрации президента США Джозефа Байдена давили на его компанию с требованием цензурировать контент в соцсетях во время пандемии Covid-19.