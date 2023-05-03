У Цукерберга б'ють на сполох: ChatGPT використовують зловмисники

Власник Facebook компанія Meta заявила, що виявила постачальників шкідливого програмного забезпечення, які використовують інтерес до ChatGPT, щоб заманити користувачів до завантаження шкідливих програм і розширень для браузерів.

Про це повідомляє Reuters.

Починаючи з березня, Meta виявила близько 10 сімейств шкідливих програм і понад 1000 шкідливих посилань, які рекламувалися як інструменти з популярним чат-ботом на основі штучного інтелекту.

У деяких випадках шкідливі програми надавали робочу функціональність ChatGPT разом із шкідливими файлами, повідомили в компанії.

Виступаючи на прес-брифінгу, присвяченому звіту, директор з інформаційної безпеки Meta Гай Розен сказав, що для зловмисників "ChatGPT - це нова криптовалюта".

Розен та інші керівники Meta заявили, що компанія готує захист від потенційних зловживань, пов'язаних з технологіями генеративного штучного інтелекту, які можуть створювати подібні до людських тексти, музику та мистецтво.

Законодавці відзначили, що ці інструменти можуть полегшити поширення дезінформаційних кампаній в Інтернеті.

На запитання, чи генеративний ШІ вже використовується в інформаційних операціях, керівники відповіли, що поки що зарано, хоча Розен сказав, що очікує, що "погані гравці" використовуватимуть ці технології, щоб "спробувати прискорити і, можливо, збільшити масштаби" своєї діяльності.

Нагадаємо, виконавчі директори Google, Microsoft, OpenAI і Anthropic компанії Alphabet були викликані в Білий дім на зустріч з віце-президентом Камалою Харріс і вищими посадовими особами адміністрації, щоб обговорити ключові питання безпеки штучного інтелекту. У запрошенні було зазначено, що президент США Джо Байден очікує, що такі великі компанії повинні переконатися, що їхні продукти безпечні, перш ніж робити їх доступними для громадськості.

Компанія Samsung Electronics Co. забороняє співробітникам використовувати популярні інструменти генеративного штучного інтелекту, серед яких - ChatGPT. До того ж, ChatGPT заборонено в Італії, а у Китаї вимагатимуть від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту, схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати.