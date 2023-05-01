Протягом 5 років. Штучний інтелект й інші технології змінять чверть робочих місць, – Всесвітній економічний форум

Майже чверть усіх робочих місць зміняться протягом наступних пʼяти років унаслідок впровадження штучного інтелекту, цифровізації та інших економічних розробок, таких як перехід на "зелену" енергетику та перерозподіл ланцюжків постачання. Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

У рамках дослідження було опитано понад 800 компаній, у яких загалом працюють 11,3 млн людей у 45 економіках в усьому світі. Приблизно 75% фірм заявили, що планують запровадити технології штучного інтелекту протягом наступних п’яти років, що, за їхніми прогнозами, спричинить ліквідацію до 26 млн робочих місць на діловодних та адміністративних посадах, таких як касири, клерки, оператори вводу даних і бухгалтери.

У звіті ВЕФ вказується, що штучний інтелект призведе до "значних порушень ринку праці", але вплив більшості технологій буде позитивним протягом цих пʼяти років, адже аналітика великих даних, технології управління та кібербезпека стануть найбільшими рушійними силами зростання зайнятості.

Особливо виражений вплив матиме поява додатків штучного інтелекту на кшталт ChatGPT, які використовують машини для симуляції людських міркувань і вирішення проблем. Такі технології витіснятимуть та автоматизуватимуть багато посад, повʼязаних із міркуванням, спілкуванням та координацією.

Однак штучний інтелект залишається меншою загрозою для перспектив праці, ніж інші макроекономічні фактори, такі як уповільнення економічного зростання, дефіцит пропозиції та інфляція. Можливості для створення робочих місць, вірогідно, виникнуть завдяки інвестиціям, які сприятимуть переходу бізнесу на "зелені" технології, ширшому застосуванню ESG-стандартів і широкій переорієнтації глобальних ланцюгів постачання.