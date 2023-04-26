Коли світ почав активно знайомитися зі штучним інтелектом (ШІ), стало зрозуміло: суспільство має вирішувати ті проблеми, що виникли із появою розумних технологій. Зокрема, мова йде про захист даних та визначення інтелектуальної власності. Тож Delo.ua вирішило розібратися, як на ризики ШІ реагують у різних країнах, які кейси вже з’явилися в українського бізнеса та які законодавчі зміни потрібні для стабілізації ситуації.

Що відбувається у світі

Зараз уряди країн світу намагаються розробити безпечні правила співпраці із ШІ, але цей процес йде складно та в умовах жорсткої конкуренції. Тож спочатку давайте подивимося на ключові міжнародні тренди.

Європа боїться ризиків ШІ

Навесні Італія заблокувала ChatGPT. Причина: розробник – OpenAI – незаконно збирав особисті дані користувачів. Тоді компанія закрила доступ до чатботу для італійців.

Після цього розробник розпочав переговори із регулюючими органами Італії, щоб вирішити проблему блокування ChatGPT. Італійці готові йти на зустріч OpenAI, але вимагають жорсткого дотримання правил конфіденційності ЄС.

Скандал із забороною ChatGPT в Італії сколихнув й інші країни Європи. Зокрема, регулятори Франції та Ірландії почали уважно слідкувати за розслідуванням італійців, а в Німеччині заявили, що теж можуть заблокувати чатбот.

Управління комісара з питань інформації Великої Британії (ICO) також вирішило нагадати технокомпаніям про заборону використовувати особисті дані під час розробки чатботів.

"Дійсно не може бути виправдання неправильному розумінню наслідків генеративного ШІ для конфіденційності. Ми наполегливо працюватимемо над тим, щоб організації зробили все правильно", - відмітив директор ICO з технологій та інновацій Стівен Алмонд.

Технокомпанії готові жорстко контролювати ШІ

А в OpenAI зазначають, що компанія серйозно ставиться до питань безпеки. Зокрема, тестування GPT-4 зайняло понад півроку і це робить чатбот ще безпечнішим. Співзасновник OpenAI Грег Брокман говорить, що компанія надалі посилюватиме заходи безпеки "більш активно, ніж хотілося б багатьом нашим користувачам".

"Ми вважаємо (і говорили під час політичних дискусій з урядами), що потужні тренувальні запуски повинні повідомлятися урядам, супроводжуватися дедалі складнішими прогнозами щодо їхніх можливостей і впливу та вимагати найкращих практик, таких як тестування небезпечних можливостей". Грег Брокман співзасновник OpenAI

США поставить ШІ на захист країни

Доки у Європі намагаються приборкати ChatGPT, американці вже планують розробити правила для розумних технологій. Для цього Міністерство торгівлі США хоче розібратися, чи потрібно сертифікувати нові моделі ШІ напередодні їх випуску. Технологічні компанії підтримують ініціативу влади посилити контроль над розробкою інструментів штучного інтелекту.

Також в Штатах хочуть використовувати розумні технології, щоб посилити захист країни. Тому Міністерство внутрішньої безпеки США створило групу, яка тестуватиме інструменти ШІ у різних напрямках роботи відомства. Як відмітив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, штучний інтелект може, наприклад, допомогти перевіряти вантажі на наявність товарів, які були вироблені із застосуванням примусової праці.

США ставить ШІ на захист країни, Китай планує регулювати ринок ШІ. Джерело: ua.depositphotos.com

Піднебесна розробляє власні ШІ

Китай пішов ще далі у питаннях регулювання ринку штучного інтелекту. Так, Адміністрація кіберпростору країни оприлюднила проект, згідно якому постачальники послуг мають забезпечити достовірність контенту, поважати авторські права, подбати про національну безпеку та ін. Водночас з цим в документі зазначено, що контент, який створює ШІ, не повинен підривати державну владу. Зараз проєкт проходить обговорення у Китаї. Скоріш за все, правила запрацюють вже в 2023 році.

До речі, взимку у медіа з’явилася інформація, що влада Китаю заблокувала ChatGPT на території країни, оскільки неможливо цензурувати відповіді ШІ.

Тим часом великі китайські компанії відвойовують свої місце на ринку штучного інтелекту та створюють власні розумні технології. Зокрема, техногігант Alibaba планує інтегрувати свій ШІ "Tongyi Quianwen" у додатки компанії . Ця модель вміє складати листи, планувати поїздки, консультувати покупців тощо.

Чи є проблеми із ШІ в Україні

Українській бізнес тільки робить перші кроки у співпраці зі штучним інтелектом. Так, Delo.ua вже розповідало про те, як за допомогою ШІ бренд Mememe створив колекцію білизни, видавництво "Ранок" написало дитячу книгу "Хочу на Марс", а Ощадбанк веде корпоративні соціальні мережі . Цей досвід виявився важливим. Тепер українські компанії знають, які проблеми можуть виникнути під час взаємодії зі штучним інтелектом.

На які ризики варто звернути увагу

Маркетинг директор Ощадбанку Сергій Грабчак вважає, що інтегрувати ШІ у бізнес процеси треба обережно, оскільки виникає питання секюрності даних .

"Також важливим аспектом використання AI – є legal і етичні питання. Тому необхідно бути обережним у використанні нових інструментів і діяти виключно в правових рамках. Революційні технології завжди так створюються. Спочатку – продукт, потім – нормативи. В поточних задачах маркетингу і банку ми не передаємо ChatGPT жодних особистих даних або даних компанії". Сергій Грабчак маркетинг директор Ощадбанку

А у видавництві "Ранок" впевнені, що використання інструментів штучного інтелекту створює спірні моменти через авторське право .

"Правова база з цього питання не лише в Україні, а й по всьому світі ще потребує узгоджень і доопрацювань. Ми зараз знаходимося на тому етапі, коли конкретні позови й судові рішення формуватимуть загальну практику. А все тому, що норми не встигають за технологіями". Ганна Булгакова головна редакторка департаменту дитячої літератури видавництва "Ранок"

Згоден з цим й власник бренду Meméme Владислав Гурістрімба. Підприємець впевнений, що "світ чекає великих змін у законодавстві та управлінні авторськими правами на контент, створений нейромережами".

Які проблеми можуть виникнути через ШІ

Коли видавництво "Ранок" готувало дитячу книгу "Хочу на Марс" до друку, у компанії виникли неочікувані складнощі. Справа в тому, що деякі україні негативно сприйняли новину про те, що текст та ілюстрації для книги допоміг підготувати штучний інтелект. Як команда “Ранку” вирішувала ці проблеми, в коментарі Delo.ua розповів генеральний директор видавництва Віктор Круглов.

Хвиля хейту проти дитячої книги

"Ми перші в Україні, хто вирішив використати ШІ для створення книги. Тому хвиля хейту стала для нас несподіванкою. Люди говорили, що наша компанія хоче зекономити та може залишити людей без роботи. Але ми - соціально відповідальний бізнес, тому команда вирішила перевірити: можливо, дійсно щось робимо неправильно". Віктор Круглов генеральний директор видавництва "Ранок"

Віктор Круглов розмістив пост у "Фейсбуці" та попросив читачів допомогти визначитися із долею проєкту "Хочу на Марс: “Чи треба відкликати з продажу цю книжку? Видання викликало стільки хейту ще до того, як критики книжку взяли у руки. Порадьте, будь ласка. Мені важлива думка прихільників видавництва".

Книга "Хочу на Марс" має помітку, що створена за допомогою ШІ. Джерело: видавництво "Ранок".

Люди не розуміють, як працює ШІ

Обговорення розділило аудиторію на дві частини: хтось підтримував друк книги, а хтось був проти. Тому команда "Ранку" прийняла рішення надрукувати лише 500 примірників книги та потім зупинити комерційний випуск продукції.

"Не знаю, чому люди проти штучного інтелекту. Ймовірно, суспільство не розуміє такі технології, тому потрібно пояснювати, як працюють алгоритми ШІ", - вважає Круглов.

Тож як діє штучний інтелект? Насправді, ця технологія працює як компілятор. Тобто, коли користувач готує запит, ШІ бере інформацію з багатьох джерел та створює відповідь.

При цьому людина завжди може оцінити якість контенту, що підготував ШІ. Таку перевірку пройшла й книга "Хочу на Марс".

"Текст перевіряли на плагіат за допомогою програми Unicheck. Оригінальність тексту склала 86%. Це дуже високий відсоток. Тож тут проблем не має бути. А ось унікальність ілюстрацій, які створює ШІ, перевірити складніше". Віктор Круглов генеральний директор видавництва "Ранок"

Краще помічати книги із застосуванням ШІ

Видавництво "Ранок" планує й надалі використовувати технології штучного інтелекту, зокрема, для навчання дітей. Команда вже розробила інтерактивні підручники із тестами. Такі книги можна підлаштовувати під рівень підготовки дітей.

В майбутньому світ все одно побачить книги, де співавторами можуть стати ШІ. Тому Віктор Круглов вважає, що такі твори варто друкувати із відповідної поміткою.

"Штучний інтелект - це пошуковий компілятор. Але коли він створює щось нове із тисяч інших елементів, це фактично вже новий об'єкт авторського права. Тому такі книги важливо помічати "створено за допомогою штучного інтелекту". Віктор Круглов генеральний директор видавництва "Ранок"

Що думають юристи

Поява інструментів ШІ вже створила ризики для багатьох бізнесів та сервісів, чий функціонал може бути замінений та витіснений ChatGPT чи іншими подібними чат-ботами, говорить старший юрист комерційної практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Микола Гелетій.

"Це закономірна еволюція. Але головний ризик багатьох, це невідомість до чого ChatGPT може дійти та як розвинутись у майбутньому. Це потужний інструмент, який може бути використаний для хороших та поганих речей. Відповідно, група відомих світових науковців та підприємців вже нещодавно висловилась за призупинення навчання систем ШІ, допоки буде можливість надійно контролювати і прогнозувати їх розвиток". Микола Гелетій юрист комерційної практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

Своєю чергою, адвокат, радник ЮК "Молотай і партнери" Костянтин Зеров виділяє топ-3 ризиків, які бізнес має враховувати при використанні ШІ .

Перше. Коли компанія генерує текстовий контент, а потім його використовує у бізнесі (слогани, рекламні тексти, аналітичні тексти тощо), людина-оператор має проводити фактчекінг згенерованої інформації на достовірність, дотримання норм моралі і публічного порядку тощо. Без такої перевірки бізнес може отримати негативні наслідки у вигляді порушення законодавства про рекламу, недобросовісну конкуренцію, а також претензії чи позови про спростування поширеної недостовірної інформації тощо.

Друге. Основна зона відповідальності щодо законодавства у сфері захисту персональних даних лежить на розробниках відповідних систем (зокрема, в контексті профайлінгу, прав суб’єкта персональних даних тощо). Але бізнес, що використовуватиме такі системи, має дотримуватись положень законодавства : не можна "перевести всі стрілки на АІ".

Третє. Залишається актуальним питання інтелектуальної власності. Якщо бізнес використовує ШІ для розробки продуктів або послуг, виникає питання належності прав на згенеровані об’єкти . Тож бізнес має розуміти, що використання ШІ може створювати ризики для роботи.

ШІ спостерігає: як захистити інформацію

Юристи кажуть, що ChatGPT вже зіткнувся зі строгими регуляторами персональних даних країн ЄС і не тільки. Тож загалом уже на цій стадії розвитку ChatGPT з’являються побоювання щодо дотримання такими системами прав захисту персональних даних, кібербезпеки.

"Країнам слід комплексно підійти до розробки правового регулювання ШІ. Законодавство має включати загальні запобіжники в роботі систем. Наприклад, мова йде про зрозумілі та ефективні правила роботи з персональними даними, розповсюдження окремих категорій контенту, захист дітей у доступі до окремих матеріалів ", - говорить Микола Гелетій.

Також юрист каже, що потрібно розробити регулювання правил роботи ШІ для окремих галузей. Зокрема, для академічній та освітній галузей актуальні питання захисту від плагіату .

Костянтин Зеров каже, що скоро ЄС внесе відповідні зміни у своє законодавство, оскільки у 2023 році очікується прийняття Регламенту "Про Штучний Інтелект" . Тоді Україна зможе адаптувати вітчизняні закони до європейських стандартів.

Тож як підприємцям захистити свої дані від ШІ? Гелетій вважає, що бізнес вже сьогодні може провести окрему оцінку ризиків та обумовити внутрішні правила використання розумних технологій .

Поява ШІ потребує вносити зміни в існуюче законодавство. Джерело: ua.depositphotos.com

ШІ допомагає: як визначити авторські права

За словами юристів, підприємці можуть спокійно застосовувати ШІ під час створення продуктів або послуг, оскільки питання авторських прав вже частково вирішено в Україні. Зокрема, з 1-го січня 2023 року вступив в силу новий закон "Про авторське право і суміжні права" . Стаття 33 цього закону регулює питання правової охорони щодо об’єктів, які згенеровані комп’ютерною програмою (системою штучного інтелекту).

"В результаті генерування виникають не авторські права, а права особливого роду (sui generis). Права на згенерований контент будуть належати тій особі, яка зазначена в договорі про використання системи штучного інтелекту (EULA)". Костянтин Зеров адвокат, радник ЮК "Молотай і партнери" Костянтин Зеров

Юрист каже, що особисті немайнові права в особи не виникають, автора у генерованого "твору" не буде, а от майнові права за обсягом є тотожними майновим авторським правам. Щоправда, строк правової охорони на згенеровані об’єкти є відносно незначним – 25 років.

"Головне: користувач та система ШІ мають не порушували права третіх осіб , бо можуть виникнути ризики у питанні інтелектуальної власності", - каже Зеров.

Тож як бізнесу визначити авторські права, якщо застосовуєш креатив ШІ? Директор Crane IP Law Firm Іван Никитченко рекомендує дотримуватися норм закону, а ще обережно використовувати нейромережі для комерційних цілей .

"Розробники можуть обмежувати використання результатів роботи ШІ. Наприклад, зараз більшість сервісів пропонує певні умові користування. Мова йде про обмеження для безкоштовних пакетів. Тобто, об’єкти, що згенеровані у безкоштовній версії (або у дешевих версіях) заборонено використовувати для комерційної діяльності. Тож бізнесу важливо уважно читати правила використання ШІ, коли запускаєш робочі процеси". Іван Никитченко директор Crane IP Law Firm

Замість висновку: чи варто використовувати ШІ у бізнесі

Кожен підприємець має зробити власний вибір, чи треба включати розумні технології у робочі процеси, вважають представники українських компаній, оскільки інструменти ШІ - це не іграшка, тож варто приймати рішення виважено та розуміти усю відповідальність.

"Є інституції, які використовують ChatGPT – наприклад, Morgan Stanley. Є і ті, хто проти - найбільший за обсягами активів банківський холдинг США JPMorgan Chase заборонив 250 тис. своїх працівників користуватися ChatGPT", - пояснює Сергій Грабчак з Ощадбанку.

Якщо ж, все таки, прийнято рішення використовувати AI – найкращу пораду дав Стів Джобс – Stay hungry, stay foolish , продовжує Грабчак.