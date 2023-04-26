Когда мир начал активно знакомиться с искусственным интеллектом (ИИ), стало ясно: общество должно решать проблемы, возникшие с появлением разумных технологий. В частности, речь идет о защите данных и определении интеллектуальной собственности. Delo.ua решило разобраться, как на риски ИИ реагируют в разных странах, какие кейсы уже появились у украинского бизнеса и какие законодательные изменения нужны для стабилизации ситуации.

Что происходит в мире

Сейчас правительства разных стран мира пытаются разработать безопасные правила сотрудничества с ИИ, но этот процесс идет сложно и в условиях жесткой конкуренции. Итак, сначала давайте посмотрим на ключевые международные тренды.

Европа боится рисков ИИ

Весной Италия заблокировала ChatGPT. Причина: разработчик – OpenAI – незаконно собирал личные данные пользователей. Тогда компания закрыла доступ к чату для итальянцев.

После этого разработчик начал переговоры с регулирующими органами Италии, чтобы решить проблему блокирования ChatGPT. Итальянцы готовы идти на встречу OpenAI, но требуют жесткого соблюдения правил конфиденциальности ЕС.

Скандал с запретом ChatGPT в Италии потряс и другие страны Европы. В частности, регуляторы Франции и Ирландии начали внимательно следить за расследованием итальянцев, а в Германии заявили, что тоже могут заблокировать чатбот.

Управление комиссара по вопросам информации Великобритании (ICO) также решило напомнить технокомпаниям о запрете использовать личные данные при разработке чатботов.

"Действительно не может быть оправдания неправильному пониманию последствий генеративного ИИ для конфиденциальности. Мы будем упорно работать над тем, чтобы организации сделали все правильно", - отметил директор ICO по технологиям и инновациям Стивен Алмонд .

Технокомпании готовы жестко контролировать ИИ

А в OpenAI отмечают , что компания серьезно относится к вопросам безопасности. В частности, тестирование GPT-4 заняло более полугода и это делает чатбот более безопасным. Соучредитель OpenAI Грег Брокман говорит, что компания в дальнейшем будет усиливать меры безопасности "активнее, чем хотелось бы многим нашим пользователям".

"Мы считаем (и говорили во время политических дискуссий с правительствами), что о мощных тренировочных запусках нужно сообщать правительствам, сопровождать их все более сложными прогнозами относительно возможностей и влияния и требовать лучших практик, таких как тестирование опасных возможностей". Грег Брокман соучредитель OpenAI

США поставит ИИ на защиту страны

Пока в Европе пытаются обуздать ChatGPT, американцы уже планируют разработать правила для разумных технологий. Для этого Министерство торговли США хочет разобраться, нужно ли сертифицировать новые модели ИИ в преддверии их выпуска. Технологические компании поддерживают инициативу властей усилить контроль над разработкой инструментов искусственного интеллекта.

Также в Штатах хотят использовать разумные технологии для усиления защиты страны. Поэтому Министерство внутренней безопасности США создало группу, которая будет тестировать инструменты ИИ по разным направлениям работы ведомства. Как отметил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, искусственный интеллект может, например, помочь проверять грузы на наличие товаров, произведенных с применением принудительного труда.

США ставит ИИ в защиту страны, Китай планирует регулировать рынок ИИ. Источник: ru.depositphotos.com

Поднебесная разрабатывает собственные ИИ

Китай пошел еще дальше по вопросам регулирования рынка искусственного интеллекта. Так, Администрация киберпространства страны обнародовала проект , согласно которому поставщики услуг должны обеспечить достоверность контента, уважать авторские права, позаботиться о национальной безопасности и т.д. В то же время в документе указано, что контент, который создает ИИ, не должен подрывать государственную власть. В настоящее время проект проходит обсуждение в Китае. Скорее всего, правила заработают уже в 2023 году.

Кстати, зимой в медиа появилась информация , что власти Китая заблокировали ChatGPT на территории страны, поскольку невозможно цензурировать ответы ИИ.

Тем временем крупные китайские компании отвоевывают свое место на рынке искусственного интеллекта и создают собственные разумные технологии. В частности, техногигант Alibaba планирует интегрировать свой ИИ "Tongyi Quianwen" в приложениях компании . Эта модель умеет составлять письма, планировать поездки, консультировать покупателей и т.д.

Есть ли проблемы с ИИ в Украине

Украинский бизнес только делает первые шаги в сотрудничестве с искусственным интеллектом. Delo.ua уже рассказывало о том, как с помощью ИИ бренд Mememe создал коллекцию белья, издательство "Ранок" написало детскую книгу "Хочу на Марс", а Ощадбанк ведет корпоративные социальные сети . Этот опыт оказался важным. Теперь украинские компании знают, какие проблемы могут возникнуть при взаимодействии с искусственным интеллектом.

На какие риски следует обратить внимание

Маркетинг директор Ощадбанка Сергей Грабчак считает, что интегрировать ИИ в бизнес процессы нужно осторожно, поскольку возникает вопросы секюрности данных .

"Также важным аспектом использования AI является legal и этические вопросы. Поэтому необходимо быть осторожным в использовании новых инструментов и действовать исключительно в правовых рамках. Революционные технологии всегда так создаются. Сначала – продукт, потом – нормативы. В текущих задачах маркетинга и банка мы не передаем ChatGPT никаких личных данных или данных компании. Сергей Грабчак маркетинг директор Ощадбанка

А в издательстве "Ранок" уверены, что использование инструментов искусственного интеллекта создает спорные моменты в авторском право .

"Правовая база по этому вопросу не только в Украине, но и во всем мире еще нуждается в согласованиях и доработках. Мы сейчас находимся на том этапе, когда конкретные иски и судебные решения будут формировать общую практику. А все потому, что нормы не успевают за технологиями". Анна Булгакова главная редактор департамента детской литературы издательства "Ранок"

Согласен с этим и в собственник бренда Meméme Владислав Гуристримба. Предприниматель уверен, что "мир ожидает больших изменений в законодательстве и управлении авторскими правами на контент, созданный нейросетями".

Какие проблемы могут возникнуть из-за ИИ

Когда издательство "Ранок" готовило детскую книгу "Хочу на Марс" к печати, у компании возникли неожиданные сложности. Дело в том, что некоторые украинцы негативно восприняли новость о том, что текст и иллюстрации для книги помог подготовить искусственный интеллект. Как команда "Ранку" решала эти проблемы, в комментарии Delo.ua рассказал генеральный директор издательства Виктор Круглов .

Волна хейта против детской книги

"Мы первые в Украине, кто решил использовать ИИ для создания книги. Поэтому волна хейта стала для нас неожиданностью. Люди говорили, что наша компания хочет сэкономить и может оставить людей без работы. Но мы – социально ответственный бизнес, поэтому команда решила проверить: возможно, действительно что-то делаем неправильно". Виктор Круглов генеральный директор издательства "Ранок"

Виктор Круглов разместил пост в "Фейсбуке" и попросил читателей помочь определиться с судьбой проекта "Хочу на Марс: “ Нужно ли отозвать из продажи эту книгу? Издание вызвало столько хейта еще до того, как критики книгу взяли в руки. Посоветуйте, пожалуйста. Мне важно мнение поклонников издательства".

Книга "Хочу на Марс" имеет пометку, созданную с помощью ИИ. Источник: издательство "Ранок".

Люди не понимают, как работает ИИ

Обсуждение разделило аудиторию на две части: кто-то поддерживал печать книги, а кто-то был против. Поэтому команда "Ранку" приняла решение напечатать всего 500 экземпляров книги и затем остановить коммерческий выпуск продукции.

"Не знаю, почему люди против искусственного интеллекта. Вероятно, общество не понимает такие технологии, поэтому нужно объяснять, как работают алгоритмы ИИ", – считает Круглов.

Как действует искусственный интеллект? На самом деле эта технология работает как компилятор. То есть когда пользователь готовит запрос, ИИ берет информацию из многих источников и создает ответ.

При этом человек всегда может оценить качество контента, который подготовил ИИ. Такую проверку прошла и книга "Хочу на Марс".

"Текст проверяли на плагиат с помощью программы Unicheck. Оригинальность текста составила 86%. Это очень высокий процент. Поэтому проблем не должно быть. А вот уникальность иллюстраций, которые создает ИИ, проверить сложнее". Виктор Круглов генеральный директор издательства "Ранок"

Лучше помечать книги с применением ИИ

Издательство "Ранок" планирует и дальше использовать технологии искусственного интеллекта, в частности, для обучения детей. Команда уже разработала интерактивные учебники для школьников, где есть, например, тесты. Такие книги можно подстраивать под уровень подготовки детей.

В будущем мир все равно увидит книги, где соавторами могут стать ИИ. Поэтому Виктор Круглов считает, что такие произведения следует печатать с соответствующей пометкой.

"Искусственный интеллект – это поисковый компилятор. Но когда он создает что-то новое из тысяч других элементов, это фактически уже новый объект авторского права. Поэтому такие книги важно помечать "создано с помощью искусственного интеллекта". Виктор Круглов генеральный директор издательства "Ранок"

Что думают юристы

Появление инструментов ИИ уже создало риски для многих бизнесов и сервисов, чей функционал может быть заменен и вытеснен ChatGPT или другими чат-ботами, говорит старший юрист коммерческой практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Николай Гелетий .

"Это закономерная эволюция. Но главный риск для многих, это неизвестность, куда ChatGPT может дойти и как будет развиться в будущем. Это мощный инструмент, который может быть использован для хороших и плохих вещей. Соответственно, группа известных мировых ученых и предпринимателей недавно высказалась за приостановку обучения систем ИИ. Это даст возможность надежно контролировать и прогнозировать их развитие". Николай Гелетий юрист коммерческой практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

В свою очеред,ь адвокат, советник ЮК "Молотай и партнеры" Константин Зеров выделяет топ-3 рисков, которые бизнес должен учитывать при использовании ИИ .

Первое . Когда компания генерирует текстовый контент, а затем его использует в бизнесе (слоганы, рекламные тексты, аналитические тексты и т.п.), человек-оператор должен проводить фактчекинг сгенерированной информации на достоверность, соблюдение норм морали и публичного порядка тому подобное. Без такой проверки бизнес может получить негативные последствия посредством нарушения законодательства о рекламе, недобросовестной конкуренции, а также претензии или иски об опровержении распространенной недостоверной информации и т.п.

Второе. Основная зона ответственности по законодательству в сфере защиты персональных данных лежит на разработчиках соответствующих систем (в частности, в контексте профайлинга, прав субъекта персональных данных и т.п.). Но бизнес, который будет использовать такие системы, должен придерживаться положений законодательства : нельзя "перевести все стрелки на ИИ"

Третье . Остается актуальным вопрос интеллектуальной собственности. Если бизнес использует ИИ для разработки продуктов или услуг, возникает вопрос о принадлежности прав на сгенерированные объекты . Так что бизнес должен понимать, что использование ИИ может создавать риски для работы.

ИИ наблюдает: как защитить информацию

Юристы говорят, что ChatGPT уже столкнулся со строгими регуляторами персональных данных стран ЕС и не только. Поэтому уже на этой стадии развития ChatGPT появляются опасения относительно соблюдения такими системами прав защиты персональных данных, кибербезопасности.

"Странам следует комплексно подойти к разработке правового регулирования ИИ. Законодательство должно включать общие предохранители в работе систем. Например, речь идет о понятных и эффективных правилах работы с персональными данными, распространении отдельных категорий контента, защите детей от доступа к отдельным материалам ", – говорит Николай Гелетий.

Также юрист считает, что необходимо разработать регулирование правил работы ИИ для отдельных отраслей. В частности, для академической и образовательной отраслей актуальны вопросы защиты от плагиата .

Константин Зеров говорит, что скоро ЕС внесет соответствующие изменения в свое законодательство, поскольку в 2023 году ожидается принятие Регламента "Об Искусственном Интеллекте" . Тогда Украина сможет адаптировать отечественные законы к европейским стандартам.

Как же предпринимателям защитить свои данные от ИИ? Гелетий считает, что бизнес уже сегодня может провести отдельную оценку рисков и разработать внутренние правила использования разумных технологий .

Появление ИИ нуждается в внесении изменений в существующее законодательство. Источник: ru.depositphotos.com

ИИ помогает: как определить авторские права

По словам юристов, предприниматели могут спокойно применять ИИ при создании продуктов или услуг, поскольку вопросы авторских прав уже частично решены в Украине. В частности, с 1-го января 2023 года вступил в силу новый закон "Об авторском праве и смежных правах" . Статья 33 этого закона регулирует вопросы правовой охраны по объектам, сгенерированным компьютерной программой (системой искусственного интеллекта).

"В результате генерирования возникают не авторские права, а права особого рода (sui generis). Права на сгенерированный контент будут принадлежать тому лицу, которое указано в договоре об использовании системы искусственного интеллекта (EULA)". Константин Зеров адвокат, советник ЮК "Молотай и партнеры" Константин Зеров

Юрист говорит, что личные неимущественные права у личности не возникают, автора у генерируемого "произведения" не будет , а вот имущественные права по объему являются тождественными имущественным авторским правам. Правда, срок правовой охраны на сгенерированные объекты относительно незначителен – 25 лет.

"Главное: чтобы пользователь и система ИИ не нарушали права третьих лиц , потому что могут возникнуть риски по интеллектуальной собственности", - говорит Зеров.

Как же бизнесу определить авторские права, если применяешь креатив ИИ? Директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко рекомендует придерживаться норм действующего законодательства, а также осторожно использовать нейросети для коммерческих целей .

"Разработчики могут ограничивать использование результатов работы ИИ. Например, сейчас большинство сервисов предлагает определенные условия пользования. Речь идет об ограничениях для бесплатных пакетов. То есть, объекты, сгенерированные в бесплатной версии (или в дешевых версиях), запрещено использовать для коммерческой деятельности. Поэтому бизнесу важно внимательно читать правила использования ИИ, когда запускаешь рабочие процессы. Иван Никитченко директор Crane IP Law Firm

Вместо вывода: следует ли использовать ИИ в бизнесе

Каждый предприниматель должен сделать собственный выбор, нужно ли включать разумные технологии в рабочие процессы, считают представители украинских компаний. Дело в том, что инструменты ИИ – это не игрушка, а это значит, что следует принимать решение взвешенно и принимать на себя всю ответственность.

"Есть институции, которые используют ChatGPT – например, Morgan Stanley. Есть и те, кто против – самый большой по объемам активов банковский холдинг США JPMorgan Chase запретил 250 тыс. своих работникам пользоваться ChatGPT", – объясняет Сергей Грабчак из Ощадбанка.

Если же, все же, принято решение использовать AI – лучший совет дал Стив Джобс – Stay hungry, stay foolish , продолжает Грабчак