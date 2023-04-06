Поисковик Google получит разговорный искусственный интеллект в стиле GPT

Компания Google планирует добавить разговорный искусственный интеллект в свой поисковый сервис. Об этом заявил главный исполнительный директор техногиганта Сундар Пичаи, передает Engadget.

"Смогут ли люди задавать вопросы Google и взаимодействовать с большими языковыми моделями в контексте поиска? Абсолютно", – сказал он.

При этом Пичаи добавил, что воспринимает чат с искусственным интеллектом как способ расширения поискового бизнеса, а не как угрозу.

"Пространство возможностей больше, чем раньше", – высказался CEO Google.

Как отмечает Engadget, этот шаг не является неожиданным, особенно после выпуска новой версии поисковика Microsoft Bing с интегрированным чатом ChatGPT, который разрабатывает компания OpenAI. Microsoft добавила кнопку, которая ведет к чат-боту, на главной странице Bing.

Однако добавление искусственного интеллекта в сервис Google потенциально будет иметь большее влияние, учитывая, что он лидер на рынке поисковиков.

Пичаи не раскрыл, когда ИИ интегрируют в поиск, но очевидно, что Google отстает от Microsoft. Google восприняла выпуск ChatGPT как угрозу своему основному бизнесу, писало The New York Times. Это оказалось оправданным, поскольку Microsoft, владеющая значительной частью OpenAI, вскоре выпустила версию поисковика с последней версией GPT 4, что предоставило сервису новые возможности.

Напомним, в начале февраля в материнской компании Google, Alphabet Inc, анонсировали запуск разговорного сервиса искусственного интеллекта Bard. Однако во время презентации чат-бот поделился недостоверной информацией в рекламном видео, после чего Alphabet потеряла 100 млрд долларов своей рыночной капитализации.

В марте Google приступила к публичному релизу Bard. Компания описала чат-бот как эксперимент, который позволяет взаимодействовать с генеративным искусственным интеллектом – технологией, которая полагается на предварительные данные для создания контента.