Google обвинил Microsoft в недобросовестной конкуренции

Alphabet, материнская компания Google, обвинила Microsoft в антиконкурентной практике облачных вычислений и раскритиковала неизбежные соглашения с европейскими поставщиками облачных технологий.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что вице-президент Google Cloud Амит Завери заявил, что компания подняла вопросы по Microsoft и ее европейским соглашениям в антимонопольных агентствах и призвала антимонопольные органы Европейского Союза присмотреться к этому внимательнее.

В ответ Microsoft сослалась на публикацию в блоге в мае прошлого года, где ее президент Брэд Смит сказал, что компания "занимает вторую позицию, когда речь заходит об облачных сервисах, с чуть более 20-процентной долей рынка глобальных доходов от облачных сервисов".

"Мы привержены Европейскому облачному сообществу и его успеху", - сказал представитель Microsoft.

Издание отмечает, что между двумя американскими технологическими гигантами существует напряженное соперничество в многомиллиардном бизнесе облачных вычислений, где Google уступает лидерам рынка Amazon и Microsoft.

Microsoft предложила изменить свою практику облачных вычислений в соглашении с конкурентами, которые, в свою очередь, приостановят их антимонопольные жалобы.

"Microsoft, безусловно, занимает очень антиконкурентную позицию в облаке. Они в значительной степени используют свое доминирование в локальном бизнесе, а также Office 365 и Windows, чтобы связать Azure и другие облачные службы и усложнить выбор клиентам", - сказал Завери.

Он добавил, что индивидуальные соглашения, заключенные с несколькими европейскими поставщиками облачных технологий, приносят только пользу Microsoft.

Завери также отверг предположение, что проблема просто спор между Google и Microsoft.

"Вопрос не касается Google. Предпосылкой облака был открытый, гибкий способ развертывания вашего программного обеспечения и предоставление клиентам большего выбора, чтобы они могли запускать свое программное обеспечение в любое место, которое они выберут гораздо более легким способом", - сказал он.

Напомним, Microsoft пригрозил прекратить доступ к данным интернет-поиска, которые она предоставляет другим системам, если они не перестанут использовать эту информацию для создания собственных продуктов с искусственным интеллектом.