Google хочет сделать рекламу более прозрачной: создает библиотеку объявлений

Google запускает Центр прозрачности рекламы – инструмент, позволяющий искать информацию об объявлениях, которые размещены в поисковике, YouTube и других сервисах. Об этом говорится в блоге компании.

Библиотека будет доступна в сервисе "Мой центр рекламы" и будет содержать информацию о рекламодателе, регионе показа объявления, дате его последнего показа и формате рекламы.

Инструмент начинают внедрять с 29 марта, он будет развернут по всему миру в течение следующих недель.

Как отмечает Bloomberg, усилия Google по обеспечению прозрачности рекламы происходят в то время, когда компания сталкивается с растущим давлением и пытается доказать, что ее рекламные продукты и услуги полезны для потребителей. Техногигант - крупнейший игрок в цифровой рекламе: по оценкам аналитиков Insider Intelligence, в 2023 году компания получит 180,6 млрд долларов дохода от рекламы и захватит 29% рынка.

В январе этого года Министерство юстиции США подало иск против Google, обвинив компанию в монополизации бизнеса рекламных технологий и призывая к распаду бизнеса рекламных технологий. В 2020 году подобный иск подала группа генеральных прокуроров.

При этом Google, как и другие онлайн-платформы продолжает критиковать распространение дезинформации на своих сайтах, особенно перед президентскими выборами в США в следующем году. Компания заявила, что пытается сделать рекламу более прозрачной, хотя это первый центр для пользователей.

В 2018 году, перед промежуточными выборами в США, Google потребовал от рекламодателей, которые хотят размещать предвыборную рекламу на своих платформах, проходить процесс проверки и раскрывать информацию о том, кто заплатил за рекламу. Через два года после этого компания ввела глобальную программу проверки идентификации рекламодателя для определения компаний, товаров и услуг, которые они продают.

А в 2022 году компания обновила 29 политик, сосредоточившись на проверке тех, кто продает финансовые услуги, а также на усилении правил предвыборной рекламы и защиты подростков.