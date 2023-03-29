Google хоче зробити рекламу більш прозорою: створює бібліотеку оголошень

Google запускає Центр прозорості реклами – інструмент, який дозволить шукати інформацію про оголошення, розміщену в пошуковику, YouTube та інших сервісах. Про це йдеться в блозі компанії.

Бібліотека буде доступна в сервісі "Мій центр реклами" й міститиме інформацію про рекламодавця, регіон показу оголошення, дату його останнього показу та формат реклами.

Інструмент починають впроваджувати з 29 березня, він буде розгорнутий по всьому світу протягом наступних тижнів.

Як зауважує Bloomberg, зусилля Google із забезпечення прозорості реклами відбуваються в той час, коли компанія стикається з дедалі більшим тиском і намагається довести, що її рекламні продукти та послуги корисні для споживачів. Техногігант є найбільшим гравцем у цифровій рекламі: за оцінками аналітиків Insider Intelligence, у 2023 році компанія отримає 180,6 млрд доларів доходу від реклами та захопить 29% ринку.

У січні цього року Міністерство юстиції США подало позов проти Google, звинувативши компанію в монополізації бізнесу рекламних технологій і закликаючи до розпаду її бізнесу рекламних технологій. У 2020 році подібний позов подала група генеральних прокурорів.

При цьому Google, як і інші онлайн-платформи, продовжує критикувати поширення дезінформації на своїх сайтах, особливо перед президентськими виборами у США наступного року. Компанія заявила, що намагається зробити рекламу більш прозорою, хоча це перший такий центр для користувачів.

У 2018 році, перед проміжними виборами у США, Google почав вимагати від рекламодавців, які хочуть розміщувати передвиборчу рекламу на своїх платформах, проходити процес перевірки та розкривати інформацію про те, хто заплатив за рекламу. Через два роки після цього фірма запровадила глобальну програму перевірки ідентифікації рекламодавця для визначення компаній, продуктів і послуг, які вони продають.

А в 2022 році компанія оновила 29 політик, зосередившись на перевірці тих, хто продає фінансові послуги, а також на посиленні правил щодо передвиборчої реклами та захисту підлітків.