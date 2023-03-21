Google починає відкривати доступ до свого чатбота Bard

Компанія Google розпочала публічний реліз чатбота Bard, який може стати конкурентом популярного ChatGPT. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що починаючи зі США та Великої Британії, користувачі можуть приєднатися до списку очікування для отримання доступу до Bard. Раніше чатбот був доступний лише для схвалених тестувальників.

Google описує Bard як експеримент, який дозволяє співпрацювати з генеративним штучним інтелектом – технологією, яка покладається на попередні дані для створення контенту.

Старший директор із продуктів Google Джек Кравчик продемонстрував журналістам роботу чатботу і показав, що програма створює блоки тексту миттєво, на відміну від того, як ChatGPT друкує відповіді слово за словом.

Bard також має функцію, яка показує три різні версії або "чернетки" будь-якої відповіді, між якими користувачі можуть перемикатися. Крім того, чатбот має кнопку «Google it», якою можна скористатися, щоб отримати вебрезультати для запиту.

Нагадаємо, на початку лютого в материнській компанії Google, Alphabet Inc, анонсували запуск розмовного сервісу штучного інтелекту Bard. Однак під час презентації чатбот поділився недостовірною інформацією в рекламному відео, після чого Alphabet втратила 100 млрд доларів своєї ринкової капіталізації.