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Техно
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Google начинает открывать доступ к своему чат-боту Bard

Google, офис
Google. Фото: сайт компании

Компания Google начала публичный релиз чат-бота Bard, который может стать конкурентом популярного ChatGPT. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что начиная с США и Великобритании, пользователи могут присоединиться к списку ожидания для получения доступа к Bard. Раньше чат-бот был доступен только для одобренных тестировщиков.

Google описывает Bard как эксперимент, позволяющий сотрудничать с генеративным искусственным интеллектом – технологией, которая полагается на предыдущие данные для создания контента.

Старший директор продуктов Google Джек Кравчик продемонстрировал журналистам работу чат-бота и показал, что программа создает блоки текста мгновенно, в отличие от того, как ChatGPT печатает ответы слово за словом.

Bard также имеет функцию, которая показывает три разных версии или "черновики" любого ответа, между которыми пользователи могут переключаться. Кроме того, чат-бот имеет кнопку "Google it", которой можно воспользоваться, чтобы получить веб-результаты для запроса.

Напомним, в начале февраля в материнской компании Google, Alphabet Inc, анонсировали запуск разговорного сервиса искусственного интеллекта Bard. Однако во время презентации чат-бот поделился недостоверной информацией в рекламном видео, после чего Alphabet потеряла 100 млрд долларов своей рыночной капитализации.