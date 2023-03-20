Чат-бот китайской компании Baidu, получивший название Ernie Bot, может за секунды создавать изображения и писать стихи, но отклоняет вопросы о лидере КНР Си Цзиньпине и других политиках, говоря, что еще не научился на них отвечать. Об этом пишет агентство Reuters по результатам тестирования технологии.

Боту задали несколько вопросов о Си Цзиньпине, в том числе о том, был ли он хорошим лидером, и о его вкладе в развитие Китая.

На некоторые из этих вопросов он ответил двумя абзацами с описанием образования и роли Си Цзиньпина, но отказался отвечать на большинство из них.

"Как модель широкомасштабного языка искусственного интеллекта я не научился отвечать на этот вопрос, вы можете задать мне некоторые другие вопросы, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам их решить", - отметил Ernie Bot.

Reuters указывает, что подобным образом модель ответила и на вопрос о подавлении продемократических демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году и отношении властей КНР к уйгурскому этническому меньшинству.

Кроме того, иногда модель предлагала пользователю поменять тему.

"Давайте сменим тему и начнем заново", – отвечал чат-бот.

Такие ответы были не только касательно лидера КНР или чувствительных тем в Китае. Бот также выдавал запросы о перезапуске, когда ему задавали подобные вопросы о президенте США Джо Байдене и его предшественнике Дональде Трампе.

Однако Ernie Bot смог дать развернутые ответы на некоторые вопросы о международных отношениях, в частности, об их ухудшении между США и Китаем. Однако он снова сменил тему, когда ему задали более спорные вопросы, например, должен ли Китай использовать военную силу для возвращения острова Тайвань под свой контроль.

Агентство пишет, что ограничения на политические дискуссии соответствуют тому, что Baidu выполняет требования правительства КНР по цензуре результатов поиска касательно чувствительных тем.

Когда бота спросили, как он относится к деликатным вопросам, он сказал, что принял во внимание "соответствующие законы и моральные нормы" при определении того, можно ли "открыто обсуждать" ту или иную тему.

Напомним, 16 марта Baidu представила чат-бот Ernie Bot на основе искусственного интеллекта, который, ожидалось, станет конкурентом популярному ChatGPT. Однако презентация была ограничена предварительно записанными видео. Это не оправдало надежд рынка, потому акции Baidu тогда упали. Генеральный директор компании Робин Ли отмечал, что чат-бот не идеален, но в дальнейшем он будет улучшаться.