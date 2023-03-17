ChatGPT появится в программном обеспечении Microsoft 365

Технология, лежащая в основе наиболее обсуждаемой в мире системы искусственного интеллекта, ChatGPT, будет добавлена в самое распространенное рабочее программное обеспечение Microsoft 365.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что технологическая компания представила новую систему Copilot для Microsoft 365, свой набор продуктов, включающий документы Word, электронные таблицы Excel, презентации PowerPoint и электронные письма Outlook.

Искусственный интеллект, который изначально будет открыт для тестирования примерно 20 предприятиям, предложит черновики в этих приложениях, ускоряя создание содержимого и освобождая время работников, заявили в Microsoft.

Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла сказал, что это "фундаментально изменит способ нашей работы".

В настоящее время функции Copilot включают резюмирование ключевых моментов разговора в совещательных программах – Teams, создание презентаций PowerPoint с изображениями и подсказками, составление электронных писем, анализ длинных потоков электронных писем и документов и создание сводок и графиков данных на электронных таблицах Exel.

Однако в Microsoft признали, что Copilot иногда допускает ошибки.

Детали внедрения технологии пока не обнародуются.

"Мы все хотим сосредоточиться на 20% нашей работы, которая действительно имеет значение, но 80% нашего времени занимает напряженная работа, которая нас тяготит. Copilot облегчает нагрузку", - говорится в заявлении технологического гиганта.

Microsoft также продемонстрировала новый опыт делового чата, который может получать данные и выполнять задания в различных программах по письменной команде пользователя.

"Мы верим, что следующее поколение искусственного интеллекта откроет новую волну роста производительности", - сказал Наделла.

Ранее чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT был интегрирован в Microsoft Azure OpenAI, что позволит разработчикам и компаниям использовать ИИ во многих других приложениях и службах, которые можно связать с облачным сервисом.

А недавно американская ИТ-компания OpenAI официально представила новую версию языковой модели с генеративным искусственным интеллектом – GPT-4. В отличие от предыдущей версии, эта способна понимать не только текст, но и изображение.