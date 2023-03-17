ChatGPT з’явиться у програмному забезпеченні Microsoft 365

Технологія, яка лежить в основі найбільш обговорюваної у світі системи штучного інтелекту, ChatGPT, буде додана до найпоширенішого робочого програмного забезпечення Microsoft 365.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що технологічна компанія представила нову систему Copilot для Microsoft 365, свого набору продуктів, який включає документи Word, електронні таблиці Excel, презентації PowerPoint і електронні листи Outlook.

Штучний інтелект, який спочатку буде відкритий для тестування приблизно 20 підприємствам, запропонує чернетки в цих додатках, прискорюючи створення вмісту та звільняючи час працівників, заявили в Microsoft.

Виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла сказав, що це "фундаментально змінить спосіб нашої роботи".

Наразі функції Copilot включають резюмування ключових моментів розмови у програмах для нарад – Teams, створення презентацій PowerPoint із зображеннями і підказками, складання електронних листів, аналіз довгих потоків електронних листів і документів та створення зведень і графіків даних на електронних таблицях Exel.

Однак у Microsoft визнали, що Copilot іноді допускає помилки.

Деталі впровадження технології поки не оприлюднюються.

"Ми всі хочемо зосередитись на 20% нашої роботи, яка дійсно має значення, але 80% нашого часу займає напружена робота, яка нас обтяжує. Copilot полегшує навантаження", — йдеться у заяві технологічного гіганта.

Microsoft також продемонструвала новий досвід "ділового чату", який може отримувати дані та виконувати завдання в різних програмах за письмовою командою користувача.

"Ми віримо, що наступне покоління штучного інтелекту відкриє нову хвилю зростання продуктивності", — сказав Наделла.

Раніше чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT інтегрували в Microsoft Azure OpenAI, що дозволить розробникам та компаніям використовувати ШІ у багатьох інших програмах і службах, які можна пов'язати з хмарним сервісом.

А нещодавно американська ІТ-компанія OpenAI офіційно представила нову версію мовної моделі з генеративним штучним інтелектом - GPT-4. На відміну від попередньої версії, ця здатна розуміти не лише текст, а й зображення.