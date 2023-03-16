Baidu представила китайський аналог ChatGPT: інвестори розчаровані

Китайський пошуковий гігант Baidu представив чатбот Ernie Bot на основі штучного інтелекту, щоб показати здатність конкурувати з американською OpenAI, яка розробляє популярний ChatGPT. Про це повідомляє Reuters.

Однак презентація була обмежена короткими, попередньо записаними відео, що не виправдало сподівань ринку, і акції Baidu впали на 10%.

"Напевно, ми не можемо сказати, що це ідеально. То чому ми відкриваємо це сьогодні? Тому що цього вимагає ринок", – сказав генеральний директор Baidu Робін Лі.

На відео було показано, як Ernie Bot відповідає на запитання про популярний китайський науково-фантастичний роман "Проблема трьох тіл", пише вірш і створює відео та зображення з підказками.

Як зазначає Bloomberg, презентація мала стати переломним моментом для технологічної індустрії Китаю. Однак здатність Ernie Bot відповідати рівню ChatGPT викликає сумніви. Зусилля Китаю в області штучного інтелекту відстають від конкурентів у США, хоча вони можуть із часом наздогнати їх завдяки величезному накопиченню даних і досвіду швидкого розгортання технологій.

"Це виглядає попередньо записаним, і поки що це лише PowerPoints. Демонстрації не виглядали спонтанними. Все це дуже розпливчасто і теоретично", – , — сказав Юй Інбо, головний інвестиційний директор Shenzhen Qianhai United Fortune Fund Management.

Журналісти вказують, що таке розчарування кидає пляму на потенціал Китаю зробити внесок у технологічну революцію, яка, на думку аналітиків, затьмарить епоху мобільних пристроїв. Деякі питання, поставлені у відео Baidu, здавалися доступними для типових пошукових систем, наприклад, щодо того, з якої частини Китаю родом автор "Проблеми трьох тіл".

"Рухи акцій показують, що інвестори розчаровані випуском Ernie Bot, оскільки демонстрація була попередньо записана. Від запуску було не багато цікавих речей", — сказав старший аналітик Forsyth Barr Asia Віллер Чен.

Baidu планує вбудувати Ernie Bot у всі свої основні сервіси – від пошуковика до хмарних обчислень і програмного забезпечення для автономного водіння. Партнери компанії – від виробників автомобілів до сайтів новин – також заявили, що використовуватимуть інструмент Baidu у своєму бізнесі.

Компанія запускає реєстрацію для доступу до чатботу, однак не повідомляє, коли споживачі дійсно зможуть скористатися ним.

Нагадаємо, про плани Baidu презентувати Ernie Bot раніше повідомило The Wall Street Journal. Розробники розповідали, що чатботу досі важко виконувати деякі основні функції й модель все ще навчається працювати з даними.