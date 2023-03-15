Боятися чи навчитися товаришувати: як чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT може конкурувати з юристами

Компанія OpenAI пропонує стати в чергу очікування для доступу до ChatGPT Professional. Мовляв, ця версія швидше відповідає на питання, містить удвічі більше інформації та безперебійно доступна 24/7. Поки розробники наголошують на її експериментальності, але вже задумуються над способами монетизації. Чим унікальний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, як усього за тиждень наробив чималого галасу на півсвіту і чи зможе він замінити юристів та інших фахівців на ринку праці?

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Відповідає на ланцюжок питань та складає тексти – суперздібності ChatGPT. За день до початку грудня 2022-го дослідницька лабораторія OpenAI, заснована Ілоном Маском, запустила чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT. Це покращена версія його попередника InstructGPT, яка здатна давати відповіді на ланцюжок питань користувача, генерувати тексти будь-якої тематики, аналізувати і навіть писати програмні коди. Але головне, як заявляють розробники, ChatGPT цього разу намагається зменшити кількість шкідливих та оманливих відповідей.

Усього за перший тиждень чат-бот змусив говорити про себе півсвіту – його встигло випробувати понад мільйон користувачів, пише у своєму Twitter виконавчий директор Open AI Сем Альтман. Більшість відгуків програма отримала зі знаком "плюс" і умовні захопливі оплески. Втім, одразу з’явився й інший бік штучного інтелекту.

СhatGPT-кіберзлочинець та інші пробіли у розробці боту

У OpenAI не приховують - ChatGPT має свої вади. Іноді він може видавати правдоподібні, але безглузді відповіді. Причина – у відсутності точного джерела ще на початку його умовного "навчання". Чат дуже чутливий до формулювання питань, а також зловживає деякими фразами, зокрема про компанію-засновницю. Крім цього програма губиться у подіях після 2021 року, оскільки не має достатньої інформації про них. Втім, уміло фільтрує усі расистські та сексистські запити.

Та це тільки пів біди! Якби ChatGPT був справжньою людиною, то принагідно міг би з легкістю опинитися за ґратами за кіберзлочини. Не минуло й декілька місяців від старту проєкту, а вже на деяких форумах з’явилася інформація, що чат допомагає написати спеціальні коди для програм-вимагачів та шифрувальників. Деякі з них, як приклад, опублікували в мережі.

Чи свідчить це про конкуренцію для IT-фахівців та спеціалістів інших професій? І чи зможе даний штучний інтелект замінити на ринку праці живих людей?

Боятися неможливо товаришувати – де юристам поставити кому у конкуренції зі штучним інтелектом?

"Бійся" - з таким заголовком Reuters за тиждень після презентації ChatGPT опублікувало статтю-прогноз щодо успіхів штучного інтелекту у правовому полі. Декан юридичного факультету Саффолкського університету Ендрю Перлман (Andrew Perlman) усього за годину написав статтю на 14 сторінок за допомогою боту. Такі результати його вразили і він закликав правників боятися, але не зараз.

Річ у тім, що ChatGPT добре обробив підказки та запити, оформивши їх у текст, але з глибшим правовим аналізом у нього не склалося. Та й сам чат розуміє (!), він усього лиш система машинного навчання і не має такого ж рівня оцінки, як людина-юрист.

Про ризики для юристів пише й Кен Кратчфілд (Ken Crutchfield), віцепрезидент і генеральний менеджер з юридичних ринків компанії Wolters Kluwer Legal & Regulatory US. Він порівнює ChatGPT з "чорною скринькою", який не завжди може пояснити логіку у досягненні тих чи інших висновків. Крім цього вони можуть бути упередженими, оскільки увесь штучний інтелект "навчається" за допомогою людини. Тому боятися, що ChatGPT тут і зараз може замінити людський ресурс не варто.

До речі, румунське представництво компанії Wolters Kluwer використовує у своїх програмах для юристів штучний інтелект. Їхня платформа Sintact Analytics об’єднує великі данні, ШІ, програми рідною мовою і здатна аналізувати детальні форми тексту та знаходити цілі рішення у тій чи іншій справі серед 14 мільйонів. ActiveLex поки не використовує у своїй практиці штучний інтелект, але вже сформував базу у понад 50 мільйонів профільних українських законодавчих документів, аби приступити до його впровадження.

Адвокат Грегорі Гейнен (Gregory N. Heinenу) своєму коментарі заявляє про переоцінку і одночасно недооцінку штучного інтелекту. Перше стосується тих, хто очікує зміни уже завтра, а інше – хто до кінця не розуміє наскільки швидкими вони можуть бути. Використання будь-яких чат-ботів у юридичній сфері має бути допоміжним засобом, який може поліпшити і прискорити час роботи фахівців.

Джейсон Бленд (Jason Bland), член ради Forbes, згадує цитату Стівена Гокінга, який за декілька років до смерті в інтерв’ю BBC наголосив, що розвиток штучного інтелекту може означати кінець людської раси. Та поки він може гарно відповідати на питання користувачів, а не за зміст. Бо будь-який бот знає лише те, що йому дано. Запитайте у ChatGPT, що робити з травмою після ДТП і отримаєте підбірку порад. Це непоганий кишеньковий адвокат, який стане у пригоді людям з обмеженими фінансовими можливостями.

Штучний інтелект давно живе поруч з нами, або зберігай спокій як Google. Зараз досягнення у розробках штучного інтелекту позиціонуються, як абсолютно нові. Насправді ж це поняття з’явилося ще у 50-х роках минулого століття. Тоді своєрідним відкриттям стала програма Logic Theorist, яка могла копіювати людський підхід до розв’язання задач. Відтоді технічний прогрес не стояв на місці і побоювання, мовляв, ШІ може замінити людину, зростали чи не щороку.

Лауреат Нобелівської премії Гербер Саймон у 1965 році писав, що впродовж наступних 20 років машини навчаться виконувати будь-яку людську роботу. А спеціаліст зі штучного інтелекту Марвін Мінський за 5 років після зазначав, буцімто вже скоро з’явиться машина з інтелектом середньостатистичної людини.

Втім, машини не захопили світ. Але деякі відкриття перевернули світ технологій. Зокрема, пошукова система Google. Понад 20 років вона слугувала головним шлюзом до Інтернету. З появою таких агресивних чат-ботів авторитет ресурсу щодо майбутнього опинився під сумнівами. Втім, багато експертів упевнені у стійкості гіганта. Оскільки Google сам не менш агресивно розвивав технології штучного інтелекту і працював над своїми чатботами. Тож, ChatGPT має трохи підрости.

Прогнози щодо стрімкого розвитку штучного інтелекту продовжуються. Тайванський підприємець Лі Кайфу зазначає, що вже за 15 років ШІ технічно може замінити до половини робочих місць у США. Своєю чергою компанія CB Insigthts щораз складає перелік найкращих компаній ШІ і разом з тим показує, як технології трансформували буквально кожен аспект нашого життя.

Тому чи варто боятися штучного інтелекту, який розроблений і навчений людьми? Ні. Треба використовувати його можливості для оптимізації своєї роботи і зберігати спокій, як Google.