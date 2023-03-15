Бояться или научиться дружить: как чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT может конкурировать с юристами

Компания OpenAI предлагает стать в очередь ожидания для доступа к ChatGPT Professional. Мол, эта версия скорее отвечает на вопросы, содержит вдвое больше информации и бесперебойно доступна 24/7. Пока разработчики отмечают ее экспериментальность, но уже задумываются над способами монетизации. Чем уникален чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, как всего за неделю наделал немалую шумиху на полмира и сможет ли он заменить юристов и других специалистов на рынке труда?

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Отвечает на цепочку вопросов и составляет тексты суперспособности ChatGPT. За день до начала декабря 2022 года исследовательская лаборатория OpenAI, основанная Илоном Маском, запустила чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Это улучшенная версия его предшественника InstructGPT, которая способна давать ответы на цепочку пользовательских вопросов, генерировать тексты любой тематики, анализировать и даже писать программные коды. Но главное, как заявляют разработчики, ChatGPT на этот раз пытается снизить количество вредных и обманчивых ответов.

Всего за первую неделю чат-бот заставил говорить о себе полмира – его успело испытать более миллиона пользователей, пишет в своем Twitter исполнительный директор Open AI Сэм Альтман. Большинство отзывов программа получила со знаком "плюс" и условные увлекательные аплодисменты. Впрочем, сразу появилась и другая сторона искусственного интеллекта.

СhatGPT-киберпреступник и другие пробелы в разработке бота

В OpenAI нет скрывают - ChatGPT имеет свои изъяны. Иногда он может издавать правдоподобные, но нелепые ответы. Причина – в отсутствии точного источника еще в начале его условного "обучения". Чат очень чувствителен к формулированию вопросов, а также злоупотребляет некоторыми фразами, в частности о компании-основательнице. Кроме этого, программа теряется в событиях после 2021 года, поскольку не располагает достаточной информацией о них. Впрочем, умело отфильтровывает все расистские и сексистские запросы.

Да это только пол беды! Если бы ChatGPT был настоящим человеком, то мог бы с легкостью оказаться за решеткой за киберпреступления. Не прошло и несколько месяцев от старта проекта, а уже на некоторых форумах появилась информация, что чат помогает написать специальные коды для программ-требователей и шифровальщиков. Некоторые из них, например, опубликовали в сети.

Свидетельствует ли это конкуренция для IT-специалистов и специалистов других профессий? И сможет ли данный искусственный интеллект заменить на рынке труда живых людей?

Бояться невозможно дружить – где юристам поставить запятую в конкуренции с искусственным интеллектом?

"Бойся" - с таким заголовком Reuters через неделю после презентации ChatGPT опубликовало статью-прогноз об успехах искусственного интеллекта в правовом поле. Декан юридического факультета Саффолкского университета Эндрю Перлман (Andrew Perlman) всего через час написал статью на 14 страниц с помощью бота. Такие результаты его поразили, и он призвал юристов бояться, но не сейчас.

Дело в том, что ChatGPT хорошо обработал подсказки и запросы, оформив их в текст, но с более глубоким правовым анализом у него не сложилось. Да и сам чат понимает (!), он всего лишь система машинного обучения и не имеет такого же уровня оценки, как человек-юрист.

О рисках для юристов пишет и Кен Кратчфилд (Ken Crutchfield), вице-президент и генеральный менеджер по юридическим рынкам компании Wolters Kluwer Legal & Regulatory US. Он сравнивает ChatGPT с "черным ящиком", который не всегда может объяснить логику в достижении тех или иных выводов. Кроме этого они могут быть пристрастными, поскольку весь искусственный интеллект "обучается" с помощью человека. Поэтому опасаться, что ChatGPT здесь и сейчас может заменить человеческий ресурс не стоит.

Кстати, румынское представительство компании Wolters Kluwer использует в своих программах для юристов искусственный интеллект. Их платформа Sintact Analytics объединяет большие данные, ИИ, программы на родном языке и способна анализировать детальные формы текста и находить целые решения по тому или иному делу среди 14 миллионов. ActiveLex пока не использует в своей практике искусственный интеллект, но уже сформировал базу более 50 миллионов профильных украинских законодательных документов, чтобы приступить к его внедрению.

Адвокат Грегори Гейнен (Gregory N. Heinen) своему комментарию заявляет о переоценке и одновременно недооценке искусственного интеллекта. Первое касается тех, кто ожидает перемен уже завтра, а второе – кто до конца не понимает насколько быстрыми они могут быть. Использование любых чат-ботов в юридической сфере должно быть вспомогательным средством, которое может улучшить и ускорить время работы специалистов.

Джейсон Бленд (Jason Bland), член совета Forbes, упоминает цитату Стивена Хокинга, который за несколько лет до смерти в интервью BBC подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы. Но пока он может хорошо отвечать на вопросы пользователей, а не на содержание. Ибо всякий бот знает только то, что ему дано. Спросите ChatGPT, что делать с травмой после ДТП и получите подборку советов. Это неплохой карманный адвокат, который пригодится людям с ограниченными финансовыми возможностями.

Искусственный интеллект давно живет рядом с нами, или сохраняй покой как Google. Сейчас достижения в разработках искусственного интеллекта позиционируются как совершенно новые. На самом же деле это понятие появилось еще в 50-х годах прошлого столетия. Тогда своеобразным открытием стала программа Logic Theorist, которая могла копировать человеческий подход к решению задач. С тех пор технический прогресс не стоял на месте и опасения, мол, ИИ может заменить человека, росли почти каждый год.

Лауреат Нобелевской премии Гербер Саймон в 1965 году писал, что в течение следующих 20 лет машины научатся выполнять любую работу человека. А специалист по искусственному интеллекту Марвин Минский через 5 лет после отмечал, будто уже скоро появится машина с интеллектом среднестатистического человека.

Впрочем, машины не захватили мир. Но некоторые открытия перевернули мир технологий. В частности, поисковик Google. Более 20 лет она служила главным шлюзом в Интернет. С появлением таких агрессивных чат-ботов авторитет ресурса в будущем оказался под сомнениями. Впрочем, многие эксперты уверены в стойкости гиганта. Поскольку Google сам не менее агрессивно развивал технологии искусственного интеллекта и работал над своими чатами. Поэтому ChatGPT должен немного подрасти.

Прогнозы по поводу стремительного развития искусственного интеллекта продолжаются. Тайваньский предприниматель Ли Кайфу отмечает , что уже через 15 лет ИИ технически может заменить до половины рабочих мест в США. В свою очередь компания CB Insigthts каждый раз составляет список лучших компаний ИИ и вместе с тем показывает, как технологии трансформировали буквально каждый аспект нашей жизни.

Поэтому стоит ли бояться искусственного интеллекта, разработанного и обученного людьми? Нет. Надо использовать его возможности для оптимизации своей работы и сохранять спокойствие, как Google.