В Microsoft Azure OpenAI интегрировали ChatGPT

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT интегрировали в Microsoft Azure OpenAI, что позволит разработчикам и компаниям использовать ИИ во многих других приложениях и службах, которые можно связать с облачным сервисом.

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Об этом сообщает портал The Verge.

Бизнес сможет использовать ChatGPT для создания чат-ботов для обработки запросов клиентов, предоставления итогов разговоров, помощи в автоматизации электронной почты и т.д. Пользователи Azure OpenAI с 9 марта могут интегрировать пробную версию ChatGPT по цене $ 0,002 доллара за 1000 токенов.

С 13 марта будет доступна полная версия по более высокому тарифу. Разработчикам нужно будет подать заявку на специальный доступ.

Заметим, что облачный сервис разработчика программного обеспечения Microsoft также интегрирует ряд других моделей ИИ от OpenAI, в частности, GPT-3.5, Codex и DALL-E. Microsoft использует Azure OpenAI для работы GitHub Copilot, Power BI, Microsoft Teams Premium, Viva Sales и нового чат-бота Microsoft Bing.

В преддверии Microsoft сообщила, что расширяет доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. Интерес общественности к OpenAI возрос именно после выпуска в ноябре ChatGPT — текстового чат-бота, который может писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.

Источник фото: ua.depositphotos.com