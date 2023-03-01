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YouTube добавит функции с искусственным интеллектом для создателей видеоконтента
Видеохостинг YouTube добавит инструменты на основе искусственного интеллекта для создателей видео. Планируется включить новые возможности визуализации, которые могут выполнять ИИ.
Об этом сообщил главный исполнительный директор YouTube Нил Мохан, передает Bloomberg.
"Мощность искусственного интеллекта только начинает проявляться в способах, которые вновь откроют видео и сделают то, что кажется невозможным, возможным", - считает он.
По его словам, создатели в YouTube в скором времени смогут виртуально менять одежду в видео или создавать "фантастические настройки фильма" с помощью возможностей ИИ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время, Мохан дал понять, что Google сохранит определенную осторожность в использовании ИИ. В своем послании работникам YouTube он подчеркнул, что компания потратит время на разработку своих генеративных функций искусственного интеллекта "с продуманными защитными предохранителями".
В начале февраля Google объявила о создании собственного конкурента ChatGPT под названием Bard на фоне замедления цифровой рекламы и предположений, что чат-боты на основе ИИ могут перевернуть бизнес-стратегию.
Впоследствии Meta также анонсировала выпуск новой языковой модели LLaMA на основе искусственного интеллекта с высокой производительностью и большим количеством данных.
Источник фото: ua.depositphotos.com