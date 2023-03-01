YouTube добавит функции с искусственным интеллектом для создателей видеоконтента

Видеохостинг YouTube добавит инструменты на основе искусственного интеллекта для создателей видео. Планируется включить новые возможности визуализации, которые могут выполнять ИИ.

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Об этом сообщил главный исполнительный директор YouTube Нил Мохан, передает Bloomberg.

"Мощность искусственного интеллекта только начинает проявляться в способах, которые вновь откроют видео и сделают то, что кажется невозможным, возможным", - считает он.

По его словам, создатели в YouTube в скором времени смогут виртуально менять одежду в видео или создавать "фантастические настройки фильма" с помощью возможностей ИИ.

В то же время, Мохан дал понять, что Google сохранит определенную осторожность в использовании ИИ. В своем послании работникам YouTube он подчеркнул, что компания потратит время на разработку своих генеративных функций искусственного интеллекта "с продуманными защитными предохранителями".

В начале февраля Google объявила о создании собственного конкурента ChatGPT под названием Bard на фоне замедления цифровой рекламы и предположений, что чат-боты на основе ИИ могут перевернуть бизнес-стратегию.

Впоследствии Meta также анонсировала выпуск новой языковой модели LLaMA на основе искусственного интеллекта с высокой производительностью и большим количеством данных.

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